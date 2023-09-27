Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek? Vergisiz bilgisayar, tablet, telefon uygulaması başladı mı, ne zaman alınacak?
AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışının ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek? Vergisiz bilgisayar, tablet, telefon uygulaması başladı mı? soruları aratıldı.
Gençlerin merakla beklediği vergisiz telefon ve bilgisayar satışında detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." ifadelerini kullandı. Peki, Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek? Vergisiz bilgisayar, tablet, telefon uygulaması başladı mı?
VERGİSİZ TELEFON UYGULAMASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vergisiz telefon detaylarını paylaştı. Uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelmesiyle beraber haberimizi güncelleyeceğiz.
AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışının ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." dedi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası, 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonları merak konusu oldu. İşte 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları...
"5 BİN 500 LİRAYI GEÇMEYEN ŞEKİLDE DESTEK VERECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." müjdesini vererek, "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları merak konusu oldu. İnternet satış sitelerinde satışa sunulan bazı cep telefonlarını sizler için araştırdık. Söz konusu cihazların farklı satış platformlarında az farklarla ortalama fiyatını çıkardık.
İşte 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu modelleri:
CASPER
- Via X30 Plus
- Via X30
REALME
- Realme 6 Pro
- Realme XT
- Realme 9 Pro
- Realme C55
GENERAL MOBILE
- Gm 24 Pro
- Gm 21 Pro
- Gm 22 Pro
HUAWEI
- Nova 9 SE
- Nova Y90
- Nova 8i
- P30 Lite 64 GB
XIAOMI
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 12
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 11
- Redmi 10 2022
- Redmi Note 11
- Redmi Note 10S
VIVO
- Vivo Y36
- Vivo Y35
HONOR
- X9a 5G
OPPO
- Oppo A91
POCO
- M3 Pro 5G
- M3 128 GB
ONEPLUS
- Oneplus Nord N10 5G 128 GB
INFINIX
- Infinix Note 12
- Infinix Note 30
SAMSUNG
- Galaxy A31
- Galaxy A32
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M20 32 GB
- Galaxy M22
- Galaxy A22
- Galaxy M14 5G
- Galaxy M14 5G
- Galaxy A24
- Galaxy A12
- Galaxy M23 5G