Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan ve üzerinde çalışmaların yürütüldüğü üniversite öğrencilerine vergisiz telefon projesi hakkında ilk kez konuştu. Bakan Şimşek, "Türkiye'de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor" dedi. Şimşek ayrıca proje kapsamında 15 model üzerine çalışma yapıldığını belirtti. Peki, Vergisiz telefon ne zaman verilecek? Vergisiz telefonlar hangi tarihte geçerli olacak?

VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

Proje kapsamında 15 model üzerine çalışma yapıldığını belirten Şimşek, "Türkiye'de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor" dedi. Öte yandan üniversitelilere vergisiz satılması planlanan telefon modelleri de basına sızdı. Öte yandan üniversitelilere vergisiz satılması planlanan telefon modelleri de basına sızdı. Yapılan açıklamalara göre önümüzdeki günlerden yapılacak olan duyuru ile birlikte vergisiz telefon uygulamasının tarihi belli olacak. Konuyla ilişkili olarak henüz net bir tarih bildirilmedi.

İşte marka ve modellerden bazıları:

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Reeder: S19 Max Pro S

Realme : C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Tecno Mobile: Camon 16,

General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

OMIX: X5