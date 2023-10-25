Vergisiz telefon ne zaman verilecek? Resmi Gazete'de öğrencilere KDV'siz telefon yayınlandı! Öğrencilere vergisiz telefon modelleri!

Vergisiz telefon ne zaman verileceği ve KDV'siz cep telefonu satışı ne zaman olacağı gündeme geliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan öğrencilere vergisiz cep telefon modelleri kaç lira olduğu araştırılıyor. Vergisiz telefon resmi açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon nasıl alınır ve modelleri nedir merak ediliyor. Peki, Vergisiz telefon ne zaman verilecek? Resmi Gazete'de öğrencilere KDV'siz telefon yayınlandı! Vergisiz telefon modelleri!

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon nasıl alınır ve vergisiz cep telefonu modelleri neler olduğu gündeme geliyor. Vergisiz telefon resmi açıklama yapıldı mı ve vergisiz telefon ne zaman verileceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere müjdesini verdiği yükseköğretim öğrencilerine cep telefonu ve internet desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Detaylar haberimizdedir…

VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon ve bilgisayar cihazları satın alımlarında her öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin 500 TL destek verilecek.

Bu kapsamda edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılabilecek. Cihazların 2 yıl içinde satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde; destek ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.

12 AY BOYUNCA 10 GB İNTERNET DESTEĞİ

Ayrıca öğrencilere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık en fazla 10 cigabayt ücretsiz internet desteği verilecek.

RESMI GAZETE'DE ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON YAYINLANDI

Ekli "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve Internet Desteği Verilmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

26 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ KİŞİLER YARARLANABİLECEK

MADDE 2- (1) Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanır.

DESTEK TUTARI TOPLAMDA 5 BİN 500 TL

(2) Bu destek, nihai satış fiyatı 9.500 Türk Lirasını aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılır. İkinci el cihaz satın alımları bu destek kapsamı dışındadır. Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5.500 Türk lirasıdır.

İNTERNET DESTEĞİ

(3) Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 cigabayt olacak şekilde yıllık 120 cigabayttır. Bu destek, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılır. Diğer hususlar

MADDE 3- (1) 2 nci madde kapsamında edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafindan kullanılır.

(2) Bu Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınır.

(3) Bu Karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanır.

USUL VE ESASLAR

MADDE 4- (1) Bu Kararın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir. Yürürlük

MADDE 5-(1) Bu Karar 1/11/2023 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere müjdesini verdiği yükseköğretim öğrencilerine cep telefonu ve internet desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Toplamda 5 bin 500 TL'yi geçmeyecek destekten 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlar için yararlanılabilecek. Öte yandan söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 gb olacak şekilde yıllık 120 gb olacak.

İşte Türkiye'de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları: