Vergisiz siz telefon alımı konusu gündemde önemli bir yer tutmaktadır. Bilgisayar ve cep telefonu almayı düşünen gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus olarak kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar milyonlarca öğrenci tarafından merak edilmektedir. Peki, VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN? Vergisiz telefon satışı uygulaması başladı mı? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, bu konu hakkında son açıklamalarda bulundular. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kacır, vergisiz telefon satışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundular. Seçim sürecinden bu yana gündemi meşgul eden bu konuyla ilgili olarak Bakan Kacır, gençlere yönelik vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alımlarıyla ilgilison dakika açıklaması yaptı. Peki ama VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN? Vergisiz telefon satışı uygulaması başladı mı? İşte detaylar…

VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün (26 Eylü) gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.

Uzun süredir gündemde yer alan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına ilişkin olarak Erdoğan, bir sonraki Kabine Toplantısı'nda uygulamanın ayrıntılarını paylaşacağını dile getirdi.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI UYGULAMASI BAŞLADI MI?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kabine Toplantısı'nın ardından vergisiz telefon satışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Yani bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum. Türkiye genç bir ülke, yani malumunuz yaş ortalamamız 33. Çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti, ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri bizleri talimatlandırıyor." ifadelerini kullandı.