VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN? Son dakika vergisiz telefon satışı uygulaması başladı mı?

Vergisiz siz telefon alımı konusu gündemde önemli bir yer tutmaktadır. Bilgisayar ve cep telefonu almayı düşünen gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus olarak kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar milyonlarca öğrenci tarafından merak edilmektedir. Peki, Vergisiz telefon ne zaman? Son dakika vergisiz telefon satışı uygulaması başladı mı? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, bu konu hakkında son açıklamalarda bulundular. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kacır, vergisiz telefon satışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundular. Seçim sürecinden bu yana gündemi meşgul eden bu konuyla ilgili olarak Bakan Kacır, gençlere yönelik vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alımlarıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Peki ama Vergisiz telefon ne zaman? Son dakika vergisiz telefon satışı uygulaması başladı mı? İşte detaylar…

VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'de gerçekelştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir gündemde yer alan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına ilişkin olarak Erdoğan, bir sonraki Kabine Toplantısı'nda uygulamanın ayrıntılarını paylaşacağını dile getirdi.

SON DAKİKA VERGİSİZ TELEFON SATIŞI UYGULAMASI BAŞLADI MI?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kabine Toplantısı'nın ardından vergisiz telefon satışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Yani bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum. Türkiye genç bir ülke, yani malumunuz yaş ortalamamız 33. Çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti, ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri bizleri talimatlandırıyor." ifadelerini kullandı.

VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELERDİR?

Öğrenciler için geçerli olan vergisiz telefon satışı ile ilgili detaylar netleşti. Vergisiz cep telefonlarını sadece üniversite öğrenciler alabilecek. ÖTV ve KDV'siz cep telefonu imkanından tüm üniversite öğrenciler ile birlikte yüksek okul ve açık öğretimde de okuyanlar dahil olmak üzere toplamda 7 milyon kişi dahil olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Mehmet Şimşek ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için konu hakkında açıklamalarda bulundu.

4 BAKANLIK ORTAK ÇALIŞIYOR

Ulaştırma, Teknoloji, Ticaret, Hazine ve Maliye, 4 bakanlık ortak çalışıyor düzenleme için, henüz son şekli verilmedi.

Vergisiz cep telefonu tüm marka ve modellerde geçerli değil. Yalnızda Türkiye'de üretilen modelleri içerecek ve bunun bir üst sınırı olacak.

VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor.

Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV'siz fiyatı 1500 TL'yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL'yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL'nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.