Vergisiz telefon markaları hangileri? Sorusu, gündeme gelen açıklamaların ardından merak edildi ve araştırıldı. Erdoğan detayları 2 hafta sonra gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklayacağını belirtti. 7 milyon gencin yararlanacağı düzenleme yerli telefonları kapsayacak. Peki, Vergisiz telefon markaları hangileri? Vergisiz telefon markaları belli oldu mu, hangi model, hangi marka? İşte kampanya kapsamına giren modeller...

VERGİSİZ TELEFON MARKALARI HANGİLERİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz hafta uygulamaya ilişkin önemli ipuçları vermişti. Vergisiz telefon satışınıngelirine bakılmaksızın 7 milyon üniversite öğrencisini kapsayacağını söyleyen Uraloğlu, "Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak. Türkiye'de üretenler içinde Samsung, General Mobile var, Huawei, Apple yok." Demişti. Alınacak telefonun 2 yıl satılamayacağını da belirten Uraloğlu, "Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız." şeklinde konuşmuştu.

İşte Türkiye'de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

Xiaomi : Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Reeder: S19 Max Pro S

Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Tecno Mobile: Camon 16,

General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

OMIX: X5