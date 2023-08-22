Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar alma satışı ne zaman başlayacağı merak edilirken, vergisiz telefon hangi telefonlarda geçerli olduğu araştırılıyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus KDV ve ÖTV'siz bilgisayar ve telefon satışı vaadi hakkında Bakan Şimşek açıklamada bulundu. Peki, Vergisiz telefon hangi telefonlarda geçerli? Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar alma şartları neler?

Vergisiz telefon hangi telefonlarda geçerli ve öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar alma şartları neler olduğu gündeme geliyor. Bakan Şimşek, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine yönelik bir defaya mahsus uygulanacak vergisiz telefon veya bilgisayar alma hakkı için açıklama yaptı. Vergisiz telefon hangi telefonlarda geçerli? Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar alma şartları neler? Detaylar haberimizdedir…

VERGİSİZ TELEFON HANGİ TELEFONLARDA GEÇERLİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Şimşek, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine yönelik bir defaya mahsus uygulanacak vergisiz telefon veya bilgisayar alma hakkı için yapılan çalışmalara ilişkin gelen soruları yanıtladı. Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak ayrıntı paylaşamayacağını söyledi. Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı hakkında henüz bilgi bulunmuyor.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR ALMA ŞARTLARI NELER?

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus KDV ve ÖTV'siz bilgisayar ve telefon satışı vaadi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soruldu. Konu hakkında bir çalışma olduğunu belirten Bakan Şimşek, düzenlemenin içeriğiyle ilgili bir kesinlik olmadığı için ayrıntı paylaşamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklamıştı. Üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar satışı vaadinde bulunan Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" demişti.