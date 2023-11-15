Öğrenciler için vergisiz telefon, bilgisayar, tablet ve internet desteğini kimler alabilecek merak edilirken vergisiz telefon şartları neler olduğu gündeme geliyor. Vergisiz telefon başvuru ekranı ve KDV'siz bilgisayar başvurusu araştırılıyor. Peki, Vergisiz telefon, bilgisayar, tablet ve internet desteğini kimler alabilecek? Başvurular başladı mı, vergisiz telefon şartları neler?

Vergisiz telefon, bilgisayar, tablet ve internet desteğini kimler alabilecek? Başvurular başladı mı, vergisiz telefon şartları neler?

Vergisiz telefon, bilgisayar, tablet ve internet desteğini kimler alabilecek araştırılırken başvurular başladı mı, vergisiz telefon şartları neler olduğu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Edoğan'ın müjdesini verdiği üniversite öğrencilerine yönelik teknolojik cihaz ve aylık 10 GB ücretsiz internet desteği için başvurular başladı. Peki, Vergisiz telefon, bilgisayar, tablet ve internet desteğini kimler alabilecek? Başvurular başladı mı, vergisiz telefon şartları neler?

VERGİSİZ TELEFON, BİLGİSAYAR, TABLET VE İNTERNET DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLECEK?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olmak.

3) Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak.

4) Teknolojik cihaz desteğinden, taşınabilir veya masaüstü bilgisayar, tablet veya mobil telefon cihazlarından satın alınmak suretiyle yararlanılabilir.

5) Yurt dışından alınan cihazlara teknolojik cihaz desteği verilemez.

6) Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500 Türk Lirasından az olması gereklidir.

7) Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500 Türk Lirasından az olması gereklidir.

8) Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması zorunludur.

9) Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması gereklidir.

10) Elektronik ortamda düzenlenen faturada desteğe konu teknolojik cihaz dışında ürün bulunmaması gereklidir.

11) Elektronik ortamda düzenlenen faturada fatura tarihi, ETTN numarası, mobil telefon desteği için IMEI numarası ile teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının yazılması gereklidir.

12) Teknolojik cihaz desteği fatura kesim tarihini takip eden ayın yirmisi itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilir.

13) Başvurunun öğrenci(açık öğretim öğrencileri hariç) tarafından Bakanlığa ait GSBBiz uygulamasından veya gsbbiz.gsb.gov.tr adresine girilerek yapılması zorunludur.

14) Öğrenci(açık öğretim öğrencileri hariç) tarafından kendisine ait IBAN numarasının bildirilmesi gereklidir.

15) Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması gereklidir.

16) Mobil telefon cihazlarının, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılması gereklidir.

17) Başvuru esnasında öğrenci(açık öğretim öğrencileri hariç) tarafından girilen bilgiler ile başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden sebebi belirtilerek reddedilir.

18) Başvurunun kabulü halinde sistem üzerinden Bakanlık tarafından hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarası üzerinden hesabına aktarılır.IBAN numarasının yanlış verilmesinden kaynaklanan sorumluluk öğrenciye ait olacaktır.

19) Bilgisayar cihazları için sadece bir defa başvuruda bulunulabilir.

20) Mobil telefon cihazları için sadece bir defa başvuruda bulunulabilir.

21) Bilgisayar cihazlarından biri ile mobil telefon cihazının ayrı ayrı nihai satış bedelleri 9.500 Türk Lirasını geçmemek şartıyla aynı kişi tarafından satın alınması mümkündür.

22) Mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar veya tablet cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Bakanlık tarafından öğrenciye ait IBAN numarasıyla hesabına aktarılır.

23) Teknolojik cihaz destek tutarı toplamı 5.500 Türk Lirasını geçemez.

24) Teknolojik cihaz desteğinden yararlanma şartlarının başvuru sırasında bulunmadığının sonradan anlaşılması veya destekten usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21 / 7 / 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte öğrenciden genel hükümlere göre geri alınır.

BAŞVURULAR BAŞLADI MI, VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?

Desteğe ilişkin şartlar dün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile duyurulmuştu. Buna göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek. Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak.

TC KİMLİK NO VE IBAN ŞARTI

Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

BAKANLIĞIN BİLİŞİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK

Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvurular kimlik doğrulaması ile yapılacak ve başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.

DESTEK HESABA YATIRILACAK

Başvurular değerlendirildikten sonra şartları sağlamaması halinde reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Başvurunun kabulü halinde ise mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak.

DESTEK TUTARI 5.500 TL'Yİ GEÇEMEYECEK

Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 Türk Lirasını geçemeyecek.

İNTERNET DESTEĞİ ŞARTLARI

İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak. İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak. İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular bugünden itibaren iki ay içinde yapılacak.