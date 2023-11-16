Üniversite öğrencilerine telefon, tablet ve bilgisayar desteğinde başvurular başladı. Bu kapsamda Vergisiz telefon başvurusu yapacak olan kişiler, internet üzerinde Vergisiz telefon başvurusu nereden yapılır? Sorusunu araştırmakta. Peki, Vergisiz telefon başvurusu nereden yapılır? Vergisiz telefon başvurusu hangi siteden, uygulamadan yapılıyor?

Vergisiz telefon başvurusu nereden yapılır? Sorusu, başvuruların başlamasının ardından gündeme geldi. Üniversite öğrencileri vergisiz telefon başvuru şartı nedir, kimler alabilecek ve vergisiz telefon ve bilgisayar başvuru ekranı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Edoğan'ın müjdesini verdiği üniversite öğrencilerine yönelik teknolojik cihaz ve aylık 10 GB ücretsiz internet desteği için başvurular başladı. Peki, Vergisiz telefon başvurusu nereden yapılır? Vergisiz telefon başvurusu hangi siteden, uygulamadan yapılıyor?

VERGİSİZ TELEFON BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı! Başvuru ve detaylar https://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VERGİSİZ TELEFON BAŞVURU ŞARTI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Edoğan'ın müjdesini verdiği üniversite öğrencilerine yönelik teknolojik cihaz ve aylık 10 GB ücretsiz internet desteği için başvurular başladı. 9 bin 500 lirayı geçmeyen cihazlar için yapılacak destekten 25 yaşından büyükler faydalanamayacak. 5.500 TL'yi geçmeyecek olan destek, gerekli şartları karşılayan gençlerin hesabına yatırılacak.

VERGİSİZ TELEFON, BİLGİSAYAR BAŞVURU EKRANI