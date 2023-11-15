Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle birlikte, öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar ve internet desteği başvurusu şartları belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği üniversite öğrencilerine yönelik destek için başvuru şartları belli oldu. Peki, Vergisiz telefon başvurusu (15 Kasım) Resmi Gazete'de yayınlandı! Vergisiz telefon, bilgisayarı kimler alabilecek? Şartları neler?

Vergisiz telefon desteği (15 Kasım) Resmi Gazete'de yayınlandı. Vergisiz telefon, bilgisayar ve internet desteği şartları neler ve başvuru nasıl yapıldığı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği üniversite öğrencilerine yönelik cep telefonu, bilgisayar, tablet ve internet desteği için başvuru şartları belli oldu. Vergisiz telefon desteği (15 Kasım) Resmi Gazete'de yayınlandı! Vergisiz telefon, bilgisayar ve internet desteği şartları neler? Detaylar haberimizdedir…

VERGİSİZ TELEFON DESTEĞİ (15 KASIM) RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Edoğan'ın müjdesini verdiği üniversite öğrencilerine yönelik teknolojik cihaz ve aylık 10 GB ücretsiz internet desteği için başvurular başladı. 9 bin 500 lirayı geçmeyen cihazlar için yapılacak destekten 25 yaşından büyükler faydalanamayacak. 5.500 TL'ye kadar yapılacak destek, gerekli şartları karşılayan gençlerin hesabına yatırılacak. İşte detaylar..

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı! Başvuru ve detaylar https://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" ifadelerini kullandı.

VERGİSİZ TELEFON, BİLGİSAYAR VE İNTERNET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olmak.

3) Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak.

4) Teknolojik cihaz desteğinden, taşınabilir veya masaüstü bilgisayar, tablet veya mobil telefon cihazlarından satın alınmak suretiyle yararlanılabilir.

5) Yurt dışından alınan cihazlara teknolojik cihaz desteği verilemez.

6) Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500 Türk Lirasından az olması gereklidir.

VERGİSİZ TELEFON, BİLGİSAYAR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

7) Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500 Türk Lirasından az olması gereklidir.

8) Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması zorunludur.

9) Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması gereklidir.

10) Elektronik ortamda düzenlenen faturada desteğe konu teknolojik cihaz dışında ürün bulunmaması gereklidir.

11) Elektronik ortamda düzenlenen faturada fatura tarihi, ETTN numarası, mobil telefon desteği için IMEI numarası ile teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının yazılması gereklidir.

12) Teknolojik cihaz desteği fatura kesim tarihini takip eden ayın yirmisi itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilir.

13) Başvurunun öğrenci(açık öğretim öğrencileri hariç) tarafından Bakanlığa ait GSBBiz uygulamasından veya gsbbiz.gsb.gov.tr adresine girilerek yapılması zorunludur.

14) Öğrenci(açık öğretim öğrencileri hariç) tarafından kendisine ait IBAN numarasının bildirilmesi gereklidir.

15) Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması gereklidir.

16) Mobil telefon cihazlarının, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılması gereklidir.

17) Başvuru esnasında öğrenci(açık öğretim öğrencileri hariç) tarafından girilen bilgiler ile başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden sebebi belirtilerek reddedilir.

18) Başvurunun kabulü halinde sistem üzerinden Bakanlık tarafından hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarası üzerinden hesabına aktarılır.IBAN numarasının yanlış verilmesinden kaynaklanan sorumluluk öğrenciye ait olacaktır.

19) Bilgisayar cihazları için sadece bir defa başvuruda bulunulabilir.

20) Mobil telefon cihazları için sadece bir defa başvuruda bulunulabilir.

21) Bilgisayar cihazlarından biri ile mobil telefon cihazının ayrı ayrı nihai satış bedelleri 9.500 Türk Lirasını geçmemek şartıyla aynı kişi tarafından satın alınması mümkündür.

22) Mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar veya tablet cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Bakanlık tarafından öğrenciye ait IBAN numarasıyla hesabına aktarılır.

23) Teknolojik cihaz destek tutarı toplamı 5.500 Türk Lirasını geçemez.

24) Teknolojik cihaz desteğinden yararlanma şartlarının başvuru sırasında bulunmadığının sonradan anlaşılması veya destekten usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21 / 7 / 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte öğrenciden genel hükümlere göre geri alınır.

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