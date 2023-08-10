VERGİSİZ, ÖTV'SİZ TELEFON! Öğrencilere vergisiz bilgisayar ve telefon satış başladı mı, şartları ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine cep telefonu alımlarında tek sefere mahsus olmak üzere vergi muafiyeti uygulanacağını duyurmuştu. Peki, Öğrencilere vergisiz bilgisayar ve telefon satış başladı mı, şartları ne? VERGİSİZ, ÖTV'SİZ TELEFON var mı?

Seçimler öncesi vaatlerinden biri olan öğrencilerin ilk telefon, bilgisayar ve tablet alımlarında vergi olmayacağı vaadi çok araştırılıyor. Peki, öğrencilere vergisiz bilgisayar ve telefon satış başladı mı, şartları ne?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ BİLGİSAYAR VE TELEFON SATIŞ BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim beyannamesinde bulunan öğrencilere vergisiz telefon vaadi hakkında öğrenciler araştırma yapıyor. Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR?

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla; yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve yüzde 18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 olarak değişebiliyor.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim beyannamesinde bulunan öğrencilere vergisiz telefon vaadi hakkında öğrenciler araştırma yapıyor. Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefon müjdesinde bulunmuştu. Akıllı telefonlar böylelikle gençlere Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV'siz satılacak. Uygulama henüz yürürlüğe girmezken çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor.