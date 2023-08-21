Seçim öncesinde öğrencilere vaat edilen vergisiz telefon konusu hala tartışılmaya devam ediyor. Sosyal medyada dolaşan bir iddia sonucu öğrenciler arasında vergisiz telefon ve bilgisayar alımında kısıtlama olabileceği ihtimali gündeme geldi. Öğrenciler şu an konuyu araştırıyor ve merak ediyor. Peki, VERGİSİZ İPHONE ALINIYOR MU? Vergisiz iPhone kimler alabilir? İşte son detaylar…

Vergisiz telefon uygulamasının iPhone gibi cihazları kapsayıp kapsamadığı belirsizliğini koruyor. Vergisiz iPhone alımı için hangi koşulların gerektiği ve öğrencilere yönelik vergisiz cep telefonu satışının 2023 yılında başlayıp başlamadığı gibi konularda merak konusu. Peki, VERGİSİZ İPHONE ALINIYOR MU? Vergisiz iPhone kimler alabilir? İşte son detaylar…

VERGİSİZ İPHONE ALINIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Seçim Beyannamesi kapsamında 2023 Genel Seçimleri öncesinde üniversite öğrencilerinin telefon, bilgisayar ve tablet satın alımlarında vergiden muaf tutulacağını duyurmuştu. Bununla birlikte öğrencilere ücretsiz internet sağlanacağı da duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yükseköğretimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.' ifadelerini kullanmıştı. Tasarı henüz netleşmediği için hangi model ve markaların alınabileceği netleşmedi. Konu netleştiğinde sitemizde yer alacaktır.



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VERGİSİZ İPHONE KİMLER ALABİLİR?

Bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar alımlarından yükseköğretimde okuyan öğrenciler faydalanabilecek. Buna göre ön lisans ve lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler bir sefere mahsus vergisiz telefon ya da bilgisayar alabilecek. Tasarının gerçekleşmesi halinde vergisiz iPhone fiyatları aşağıdaki şekilde olacak:

iPhone 14 Pro 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 26 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 14 Plus 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 22 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 14 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 20 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 13 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 17 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 13 mini 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 16 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 12 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 17 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.