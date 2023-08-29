VERGİSİZ HANGİ TELEFONLAR ALINIR, hangi markalarda geçerli olacak? Hangi telefonlar vergisiz alınabilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan üniversite öğrencilerine "vergisiz telefon" projesi hakkında detaylar kesinleşti. Bugün ajanslara gelen son haberlere göre Türkiye'de montajı yapılan bazı telefonlar ve modelleri için vergisiz alınma opsiyonu getirilecek. Peki, Vergisiz hangi telefonlar alınır, hangi markalarda geçerli olacak? Hangi telefonlar vergisiz alınabilecek?

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan ve üzerinde çalışmaların yürütüldüğü üniversite öğrencilerine vergisiz telefon projesi hakkında açıklama yapmıştı. Bakan Şimşek, " Türkiye'de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor" dedi. Şimşek ayrıca proje kapsamında 15 model üzerine çalışma yapıldığını belirtti. Bunun üzerine bugün hangi marka ve modellerin alınabileceği netleşti. Peki, Vergisiz hangi telefonlar alınır, hangi markalarda geçerli olacak? Hangi telefonlar vergisiz alınabilecek?

VERGİSİZ HANGİ TELEFONLAR ALINIR?

Proje kapsamında 15 model üzerine çalışma yapıldığını belirten Şimşek, " Türkiye'de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor" dedi. Öte yandan üniversitelilere vergisiz satılması planlanan telefon modelleri de basına sızdı. Öte yandan üniversitelilere vergisiz satılması planlanan telefon modelleri de basına sızdı. İşte marka ve modellerden bazıları:

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Reeder: S19 Max Pro S

Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Tecno Mobile: Camon 16,

General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

OMIX: X5

VERGİSİZ TELEFON HANGİ MARKALARDA GEÇERLİ OLACAK?

Vergisiz telefonlarla ilgili detaylar belli oldu. Üniversite öğrencileri, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak. Vergisiz telefon Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunların bir üst sınırı olacak. Samsung, General Mobile var, Huawei, Apple'ı kapsamayacak.