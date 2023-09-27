Vergisiz alınabilecek telefonlar ve fiyatları! Vergisiz alınabilecek telefonlar neler, hangi modeller?

Vergisiz alınabilecek telefonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından gündeme geldi ve netlik kazandı. Vergisiz alınabilecek telefonlar ve fiyatları konu hakkında en çok merak edilen detay oldu. Peki, Vergisiz alınabilecek telefonlar neler, hangi modeller?

Vergisiz alınabilecek telefonlar ve fiyatları ilk olarak AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olarak karşımıza çıktı. Gençlerin merakla beklediği vergisiz telefon ve bilgisayar satışında detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada merak edilen detayları yanıtladı. Peki, Vergisiz alınabilecek telefonlar neler, hangi modeller? İşte Vergisiz alınabilecek telefonlar ve fiyatları!

VERGİSİZ ALINABİLECEK TELEFONLAR VE FİYATLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." Dedi.

İşte 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu modelleri

CASPER

Via X30 Plus

Via X30

REALME

Realme 6 Pro

Realme XT

Realme 9 Pro

Realme C55

GENERAL MOBILE

Gm 24 Pro

Gm 21 Pro

Gm 22 Pro

HUAWEI

Nova 9 SE

Nova Y90

Nova 8i

P30 Lite 64 GB

XIAOMI

Redmi Note 12S

Redmi Note 11S

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 12

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Redmi 10 2022

Redmi Note 11

Redmi Note 10S

VIVO

Vivo Y36

Vivo Y35

HONOR

X9a 5G

OPPO

Oppo A91

POCO

M3 Pro 5G

M3 128 GB

ONEPLUS

Oneplus Nord N10 5G 128 GB

INFINIX

Infinix Note 12

Infinix Note 30

SAMSUNG

Galaxy A31

Galaxy A32

Galaxy M33 5G

Galaxy M20 32 GB

Galaxy M22

Galaxy A22

Galaxy M14 5G

Galaxy M14 5G

Galaxy A24

Galaxy A12

Galaxy M23 5G