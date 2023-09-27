Vergisiz alınabilecek telefonlar ve fiyatları! Vergisiz alınabilecek telefonlar neler, hangi modeller?
Vergisiz alınabilecek telefonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından gündeme geldi ve netlik kazandı. Vergisiz alınabilecek telefonlar ve fiyatları konu hakkında en çok merak edilen detay oldu. Peki, Vergisiz alınabilecek telefonlar neler, hangi modeller?
Vergisiz alınabilecek telefonlar ve fiyatları ilk olarak AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olarak karşımıza çıktı. Gençlerin merakla beklediği vergisiz telefon ve bilgisayar satışında detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada merak edilen detayları yanıtladı. Peki, Vergisiz alınabilecek telefonlar neler, hangi modeller? İşte Vergisiz alınabilecek telefonlar ve fiyatları!
VERGİSİZ ALINABİLECEK TELEFONLAR VE FİYATLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." Dedi.
İşte 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu modelleri