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Vergisiz alınabilecek telefonlar ve fiyatları! Vergisiz alınabilecek telefonlar neler, hangi modeller?

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Vergisiz alınabilecek telefonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından gündeme geldi ve netlik kazandı. Vergisiz alınabilecek telefonlar ve fiyatları konu hakkında en çok merak edilen detay oldu. Peki, Vergisiz alınabilecek telefonlar neler, hangi modeller?

Vergisiz alınabilecek telefonlar ve fiyatları ilk olarak AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olarak karşımıza çıktı. Gençlerin merakla beklediği vergisiz telefon ve bilgisayar satışında detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada merak edilen detayları yanıtladı. Peki, Vergisiz alınabilecek telefonlar neler, hangi modeller? İşte Vergisiz alınabilecek telefonlar ve fiyatları!

VERGİSİZ ALINABİLECEK TELEFONLAR VE FİYATLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." Dedi.

İşte 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu modelleri

CASPER

Via X30 Plus
Via X30
REALME
Realme 6 Pro
Realme XT
Realme 9 Pro
Realme C55

GENERAL MOBILE

Gm 24 Pro
Gm 21 Pro
Gm 22 Pro
HUAWEI
Nova 9 SE
Nova Y90
Nova 8i
P30 Lite 64 GB

XIAOMI

Redmi Note 12S
Redmi Note 11S
Redmi Note 10S
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 11S
Redmi Note 12
Redmi Note 10S
Redmi Note 11
Redmi 10 2022
Redmi Note 11
Redmi Note 10S

VIVO

Vivo Y36
Vivo Y35
HONOR
X9a 5G

OPPO

Oppo A91
POCO
M3 Pro 5G
M3 128 GB

ONEPLUS

Oneplus Nord N10 5G 128 GB

INFINIX

Infinix Note 12
Infinix Note 30

SAMSUNG

Galaxy A31
Galaxy A32
Galaxy M33 5G
Galaxy M20 32 GB
Galaxy M22
Galaxy A22
Galaxy M14 5G
Galaxy M14 5G
Galaxy A24
Galaxy A12
Galaxy M23 5G
Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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