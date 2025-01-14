Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli! ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli nedir?

Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli, teşvikten faydalanmayı düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor. Yasanın kabul edilmesi halinde, 6 farklı markanın 12 modeli ÖTV muafiyeti kapsamına alınacak. Özellikle ÖTV muafiyeti ile sıfır araç almak isteyenler, bu modellerin hangileri olduğunu öğrenmek için yasa teklifinin detaylarını yakından takip ediyor. Peki, ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? Detaylar haberimizde...

ÖTV MUAFİYETİ OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?

Hurda araç teşvikine ilişkin teklifin yasalaşması durumunda 6 farklı markanın 12 modeli teşvik kapsamına girecek. Bu modeller arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye'de üretimi yeni başlayan VW Transporter yer alacak.

ÖTV MUAFİYETİ NEDİR?

MHP'li vekiller İsmail Özdemir ve Halil Öztürk, 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya veren vatandaşlara ÖTV muafiyeti uygulanmasını öngören bir yasa teklifi sundu. Teklifin yasalaşması durumunda 6 farklı markanın 12 modeli teşvik kapsamına girecek.