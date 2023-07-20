Son günlerde tartışmalara sebep olan zamlar ve vergiler nedeniyle Vergiler iptal edilecek mi? Zamlar geri alınacak mı? Soruları gündeme geldi. Peki, Vergiler iptal edilecek mi? Zamlar geri alınacak mı? TBMM Başkanı Meclis'i 25 Temmuz'da olağanüstü toplantıya çağırdı!

Vergiler iptal edilecek mi? Ve Zamlar geri alınacak mı? Soruları, yapılan zamlar ile birlikte en çok tartışılan konular arasında yer aldı. CHP'nin son yapılan zamlar ve ekonomideki gelişmeleri ele almak için TBMM'nin olağanüstü toplanma çağrısını yapmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. Peki, Vergiler iptal edilecek mi? Zamlar geri alınacak mı? TBMM Başkanı Meclis'i 25 Temmuz'da olağanüstü toplantıya çağırdı!

VERGİLER İPTAL EDİLECEK Mİ?

CHP, son dönemde yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. CHP'nin çağrısının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP DİLEKÇE VERMİŞTİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, önceki gün Meclis'in toplanmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz."

4 PARTİNİN VEKİLLERİ İMZA ATMIŞTI

Öte yandan çağrıyla ilgili başvuruya CHP ile birlikte Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzası da yer almıştı.

EN AZ 200 MİLLETVEKİLİ GEREKİYOR

Muhalefetin Genel Kurul'u çalıştırabilmesi az 200 milletvekiliyle Meclis'te bulunması gerekecek. CHP olağanüstü toplantıda önerge vererek Meclis'in kapanmadan çalışmasını da isteyecek. 15 Temmuz'da çalışmalarını tamamlayan TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girmişti.