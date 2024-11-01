Vergi yüzsüzleri isim sorgulama nasıl yapılır (İSİM – SOY İSİM)?

Devlete vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri açıklandı. Listede 36 bin 806 mükellef yer aldı. Ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira. Peki, Vergi yüzsüzleri isim sorgulama nasıl yapılır?

EN ÇOK VERGİ BORCU OLAN MÜKELLEFLER

1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarı 5 milyon TL'yi aşan tarhiyatlar listesi (Mükellef/Vergi borcu)

1- Yurtpet Akaryakıt Ltd. Şti. - 1.265.539.269 TL

2- Mir Kıym. Mad. ve Tai. Ltd. Şti. - 740.699.196 TL

3- Ospet Petrolcülük - 603.831.261 TL

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 5 milyon TL'yi aşan borçlu mükellefler listesi

1- Türktab Tütün Mamülleri A.Ş - 3.023.325.428 TL

2- Uluslarası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. - 2.449.525.198 TL

3- Enkad İnşaat Metal Ltd. Şti. - 2.255.026.863 TL

VERGİ YÜZSÜZLERİ İSİM SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vergi yüzsüzleri isim sorgulaması yapmak için:

1. Adım:

Linke TIKLAYINIZ

Açılan listeyi kontrol ediniz.

2. Adım:

Sağ altta yer alan butonla diğer sayfaya geçerek listeyi kontrol etmeye devam ediniz.