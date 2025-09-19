Haberler

Vergi yüzsüzleri isim listesi açıklandı mı 2025 (İsim – Soyisim listesi)?

Vergi yüzsüzleri isim listesi açıklandı mı 2025 (İsim – Soyisim listesi)?
Güncelleme:
Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin isimleri açıklanacak. Tebliğe göre, bu kişilere ait bilgiler hem ilgili vergi dairelerinde duyurulacak hem de çevrimiçi olarak erişime açılacak. Peki, Vergi yüzsüzleri isim listesi açıklandı mı 2025?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu 5 milyon TL'yi geçen mükelleflerin isimlerini 2025 yılı Aralık ayında kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Söz konusu listeler, hem vergi dairelerinde ilan panolarında hem de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

5 MİLYON TL'Yİ AŞAN BORÇLAR LİSTEYE GİRECEK

Yeni düzenlemeye göre, her bir vergi dairesine 5 milyon TL ve üzeri borcu bulunan mükelleflerin isimleri kamuoyuna açıklanacak. Tebliğde, "Her bir vergi dairesine 5 milyon TL veya daha fazla kesinleşmiş vergi ve cezası bulunan mükelleflerin açıklama kapsamına alınacağı" ifadesi yer aldı.

AMAÇ: ŞEFFAFLIK VE TAHSİLATTA ETKİNLİK

Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesine dayandırılan bu uygulamanın, vergi borçları konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi ve tahsilat süreçlerini daha verimli hâle getirmeyi amaçladığı belirtildi. Uygulama, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek ve 2025 yılı Aralık ayında ülke genelinde eş zamanlı olarak hayata geçirilecek.

LİSTEYE DAHİL EDİLMEYECEK KURUMLAR

Tebliğe göre; takas veya mahsup talepleri kabul edilen borçlar ile büyükşehir belediyeleri, belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ve sermayesinin yarısından fazlası bu kurumlara ait olan şirketlerin 31 Aralık 2004 ve öncesine ait borçları listede yer almayacak.

Osman DEMİR
500
