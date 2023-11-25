Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 oranında artış göstermişti. Bu oran 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranını veriyor. Peki, Vergi cezaları ne kadar oldu? Vergi borcuna ne kadar, yüzde kaç zam geldi? KDV, MTV, ÖTV borçları zamlandı mı?

Vergi cezaları ne kadar oldu? Vergi borcuna ne kadar, yüzde kaç zam geldi? KDV, MTV, ÖTV borçları zamlandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Buna göre önümüzdeki yıl; vergi, ceza ve harçlara zam gelecek. Peki, Vergi cezaları ne kadar oldu? Vergi borcuna ne kadar, yüzde kaç zam geldi? KDV, MTV, ÖTV borçları zamlandı mı?

VERGİ CEZALARI NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan son bilgilere göre, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artırma ya da azaltma yetkisini kullanmazsa 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam yapılacak.

VERGİ BORCUNA NE KADAR, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Buna göre önümüzdeki yıl; vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam geldi.

KDV, MTV, ÖTV BORÇLARI ZAMLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi verisinde kullanmış, yüzde 122,9 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranının 2023 yılında yüzde 61,5 olarak uygulanmasına karar verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2024 yılında vergi ve harçlar yüzde 58,46 oranında artırılacak.