Yani Vergi ve Borç yapılandırma düzenlemesinin detayları. Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi olan yen düzenleme gündem oldu. Peki, Vergi borçları silinecek mi? Hangi borçlar yapılandırmaya dahil olacak? Borç yapılandırması nasıl yapılır? Borç paketi ne zaman yasalaşacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç düzenlemesi, Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları açıklandı. Peki, Vergi borçları silinecek mi? Hangi borçlar yapılandırmaya dahil olacak? Borç yapılandırması nasıl yapılır? Borç paketi ne zaman yasalaşacak? Detaylar haberimizde...

VERİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Borç yapılandırmasının detaylarını duyurdu. Erdoğan " Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. İfadesine yer verdi..

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMAYA DAHİL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası detayları açıklanan vergi düzenleme paketinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. En çok merak edilen hangi borçlar yapılandırmaya dahil olacak? Sorusunun yanıttı da böylece cevap bulmuş oldu. Vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dahil edilecek. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak. Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma içine alınacak.

BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası detayları açıklanan Vergi, ceza, prim, SGK borcu gibi ödemeleri kapsayacak paketin başvuruları Kredi ve Borç Vergi yapılandırma işlemleri vergi daireleri ve internet üzerinden e devlet aracılığıyla yapılabilecek.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası detayları açıklanan Vergi, ceza, prim, SGK borcu gibi ödemeleri kapsayacak paketin en geç Şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.