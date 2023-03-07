Vergi affı gelişmeleri gündemde yer alan maddelerden biri. Borç yapılandırma düzenlemesiyle ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı Vergi Affı Paketi için geri sayım başladı. Peki Vergi affı paketi meclisten gecti mi? Vergi affı paketi hangi borçları kapsıyor? Vergi borçları hangi durumluda silinir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı Vergi AffıPaketi için geri sayım başladı. Bir süredir meclis gündeminde olan ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis genel kurulunda görüşülecek. Peki Vergi affı paketi meclisten gecti mi? Vergi affı paketi hangi borçları kapsıyor? Vergi borçları hangi durumluda silinir? Vergi borçları zaman aşamasına uğlar mı? Vadesi geçmiş vergi borçları nasıl ödenir? Detaylar haberimizde...

VERGİ AFFI MECLİSTEN GECTİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu'nda,'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 'nin görüşmelerine bu hafta başlanacak. Kamu alacaklarının yapılandırılması ve bazı cezaların silinmesini öngören teklif ile; halkın bütün vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Kanun teklifinin TBMMGenel Kurulunda önümüzdeki hafta görüşülmesinin bekleniliyor.

VERGİ AFFI PAKETİ HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Cumhuriyet tarihinin kapsamlı vergi affı düzenlemesi olacak yeni Vergi affı Paketi Vergi, sigorta prim borçları, kaçak köprü geçişleri, trafik cezaları, gümrük cezaları, belediyelere olanlar da dahil çeşitli borçlar ile bazı idari para cezalarının yapılandırma kapsamına girmesi planlanıyor.

VERGİ BORCU HANGİ DURUMLADA SİLİNİR?

İstisnai düzenlemeler olmakla birlikte genel anlamda vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın basından başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Bu haller dışında takas, terkin gibi nedenler de vergi borcunu sona erdirmektedir.

VADESİ GECMİŞ VERGİ BORCLARI NASIL ÖDENİR?

Vadesi geçmiş yapılandırma borcuna her zaman gecikme zammı eklenmektedir. Ödemenizin vadesi geçtiyse vergi dairelerinden, interaktif vergi dairesinden veya e-devlet üzerinden ödemenizi yapabilirsiniz

VERGİ BORCU ZAMAN AŞAMASINA UĞLAR MI?

Örneğin 5 Eylül 2022 tarihine kadar ödenmesi gereken bir vergi borcu, 5 Eylül'ün isabet ettiği yılı yani 2022'yi takip eden yılın başından itibaren (01.01.2023) 5 yıl boyunca yani 31.12.2027'ye kadar ödenmezse bu tarih itibariyle zamanaşımına uğrar ve bu borç ortadan kalkar.