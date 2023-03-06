Vergi affı ne zaman yürüklüğe girecek? Borçlar silinecek mi? Ana para ödemesinde indirim olacak mı?

Milyonların gözü kulağı TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek "ergi affı paketinde birçok vatandaşı yakından ilgilendiren yasa ne zaman çıkacağı, ana para ödemelerinde indirim yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Vergi affı gelecek mi? Ana parada indirim olacak mı? Vergi affı neleri kapsıyor? Vergi affı ne zaman yürüklüğe girecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Borcu olan birçok vatandaşı yakından ilgilendiren vergi affı için geri sayım başladı. Vatandaşlar ise Vergi affının ne zaman geleceğini ana para ödemelerinde indirim olup olmayacağınımerak ediyor. Peki, Vergi affı gelecek mi? Ana parada indirim olacak mı? Vergi affı neleri kapsıyor? Vergi affı ne zaman yürüklüğe girecek? Detaylar haberimizde...

VERGİ AFFI GELECEK Mİ?

Çalışmalar 7 Mart'ta başlayacak. Söz konusu düzenleme ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri ve belediyelere olan borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda 365 milyar tutarında borçlar 48 aya kadar vadeli taksitler şeklindeödenebilecek.

ANA PARA ÖDEMELERİNDEİNDİRİM OLACAK MI?

Borcunu daha erken ödeyene ilave avantajlar sağlanacak. Peşin ödemede borç anaparasına eklenen yurt içi ÜFE tutarının (enflasyon farkının) yüzde 90'ından vazgeçilecek. Böylece ana para ödemelerindeyüzde 50 oranla indirime girdirmiş olacak.

VERGİ AFFINELERİ KAPSIYOR?

Vergi, sigorta prim borçları, kaçak köprü geçişleri, trafik cezaları, gümrük cezaları, belediyelere olanlar da dahil çeşitli borçlar ile bazı idari para cezalarının yapılandırma kapsamına girmesi planlanıyor. Böylece, bu düzenlemenin şu ana kadar çıkartılan en kapsamlı yeniden yapılandırma olması öngörülüyor.

VERGİ AFFI NE ZAMAN YÜRÜLÜĞE GİRECEK?

TBMM Genel Kurulu'nda, salı günü 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 'nin görüşmelerine bu hafta başlanacak. Kamu alacaklarının yapılandırılması ve bazı cezaların silinmesini öngören teklif ile; halkın bütün vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Kanun teklifinin TBMM'de görüşülmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.