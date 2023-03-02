Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi borcu yapılandırma paketi olan Vergi affı Paketi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar kanun teklifinin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Vergi affı meclisten gecti mi? Vergi affı resmi gazetede yayınladı mı? Vergi affı neleri kapsıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Vergi borcu yapılandırma kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Vergi borç yapılandırma paketinin Meclis'ten geçmesiyle gözler Resmi Gazeteye çevrildi. Kanun Teklifinin neleri kapsadığı ve yapılandırma kapsamında hangi borçların silineceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Vergi affı meclisten gecti mi? Vergi affı resmi gazetede yayınladı mı? Vergi affı neleri kapsıyor? Vergi yapılandırmasındahangi borçlar silinecek? Detaylar haberimizde...

VERGİ AFFI MECLİSTEN GECTİ Mİ?

Vergi borcu yapılandırma paketi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifinin Resmi Gazetede yayınlandık 'tan sonra yürüklüğe girecek.

VERGİ AFFI KANUN TEKLİFİ RESMİ GAZETEDE YAYINLADI MI?

Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçları gibi borçları kapsayan vergi borç yapılandırma kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanun Teklifinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra yülüğe girecek. Kanun teklifinin bu ay içerisde Resmi Gazetede yayınlanarak yürüklüğe girmesi bekleniliyor.

VERGİ AFFI NELERİ KAPSIYOR?

Vergi borcu yapılandırmasında şimdiye kadar çıkarılan kanunlarda maksimum 36 aya kadar yapılandırma işlemi uygulanıyordu. 2023 yılında yürürlüğe girmesi beklenen kanun tasarısıyla vergi borçları 4 yıla kadar yapılandırılabilecek. Böylelikle vergi borcu 48 eşit taksitle ödenebilecek.

VERİ YAPILANDIRMASINDA HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?

Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Teklifle vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşa ödenmemiş borcun cezaları kaldırılacak. Tutarı 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek