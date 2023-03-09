Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi affı yapılandırılması meclis gündeminde.Cumhuriyet tarihinin en büyük Vergi affı yapılandırılması için geri sayım başladı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek düzenleme Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Peki, Vergi affı düzenlemesi resmi gazetede yayınladı mı? Vergi affı düzenlemesi yasalaştı mı? Vergi affı hangi borçları kapsıyor? İşte merak edilenler...

Cumhuriyet tarihinin en büyük Vergi affı yapılandırılması için geri sayım başladı. TBMM Genel Kurulu'nda, önümüzdeki hafta görüşülecek'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Kamu alacaklarının yapılandırılması ve bazı cezaların silinmesini öngören teklif ile; halkın bütün vergi borçları yeniden yapılandıracak. Vatandaşlar düzenlemenin ne zaman çıkacağını ve yürüklüğe gireceği tarihi araştırıyorlar. Peki, Vergi affı düzenlemesi resmi gazetede yayınladı mı? Vergi affı düzenlemesi yasalaştı mı? Vergi affı hangi borçları kapsıyor? Detaylar haberimizde...

VERGİ AFFIRESMİ GAZETEDE YAYINLADI MI?

Vergi affı henüz Resmi Gazete içerisinde yer almadı. Haftalık çalışmasına 7 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Düzenleme Meclis genel kurulunda kabul edildikten sonra resmi gazetedeyayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

VERGİ AFFI HANGİ BORCLARI KAPSIYOR?

TBMM Genel Kurulu'nda, önümüzdeki hafta görüşülecek'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Kamu alacaklarının yapılandırılması ve bazı cezaların silinmesini öngören teklif ile; halkın bütün vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, daha önce hiç yapılandırılmayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları vb. .Düzenlemenin kısa süre içerisde meclis genel kurulundan geçerek yasalaşması bekleniliyor.