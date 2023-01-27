Vergi affı düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek mi? Vergi borçları silinir mi?

Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi olarak duyurulan düzenlemenin ne zaman yürüklüğe gireceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Geçtimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları açıklanan paketin ne zaman yürüklüğe gireceği ve kimleri kapsayacağı merak ediliyor. Peki, Vergi affı düzenlemesi yürürlüğe girecek mi? Düzenleme hangi borçları kapsıyor? vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır? Vergi borçları silinir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Vergi affı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi olarak duyurulan düzenlemenin detayları geçtiniz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurmuştu. Bunun ardından vatandaşla vergi düzenlemesin ne zaman yürürlüğe gireceğini hangi borçları kapsayacağını araştırlıyor.Peki, Vergi affı düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek mi? Düzenleme hangi borçları kapsıyor? Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır? Vergi borçları silinir mi? Detaylar haberimizde...

VERGİ AFFI DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜLĞE GİRECEK?

Vergi affı düzenlemesi için kanun teklifi hazırlanması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılacak. İlgili düzenlemenin Şubat ayında meclise gelmesi ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniliyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRACAK?

Düzenleme kapsamında yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Vergi yapılandırma işlemleri daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi vergi daireleri ve internet üzerinden gib.gov.tr aracılığıyla yapılabilecek. Zaman kaybı olmaması adına internet üzerinden başvuruların yapılması kolaylık sağlıyor.

VERGİ BORÇLARI SİLİNİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek düzenlemenin detaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. " ifadelerini kullandı.