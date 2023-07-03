Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Mayıs olarak duyurulan vergi affı borç yapılandırma başvuru tarihi araştırılıyor. Araya bayram girmesiyle beraber vatandaşlar merak ediyor Vergi affı başvurusunda son gün ne zaman? Vergi borcu yapılandırma başvuru nasıl yapılır, son gün, son tarih ne zaman? Vergi borcu yapılandırma affı 2023 son gün ne zaman? Vergi borcu yapılandırma uzatıldı mı? İşte detaylar…

Başvuru tarihi daha önce 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Son gün bayrama denk gelmesinden dolayı vatandaşlar soruyor Vergi affı başvurusunda son gün ne zaman? Vergi borcu yapılandırma başvuru nasıl yapılır, son gün, son tarih ne zaman? Vergi borcu yapılandırma affı 2023 son gün ne zaman? Vergi borcu yapılandırma uzatıldı mı? Detaylar haberimizde…

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURU SON GÜN

Başvuru son tarihi 30 Haziran'a uzatılmış ve ilk taksit ödemeleri 31 Temmuz'a kadar yapılabilecektir. Ancak, 30 Haziran 2023 tarihinde bir tatil gününe denk geldiği için, vergi affı borç yapılandırma başvuruları son tarih olarak 3 Temmuz'a kadar uzatıldı.

VERGİ AFFI BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Başvuru tarihi daha önce uzatılmıştı, yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen vergi borcu yapılandırma başvuruları devam ediyor. Bayram vesilesiyle 3 Temmuz tarihi gün sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Bu yapılandırma programı, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçlarını kapsamaktadır. Vergi borçlarının ödemeleri, internet sitesi üzerinden veya vergi dairelerinden gerçekleştirilebilmektedir.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA UZATILDI MI?

Vergi affı borç yapılandırma başvuruları, başvuru son tarihi 30 Haziran'dan 3 Temmuz'a kadar uzatılmıştır. İlk taksit ödemeleri ise 31 Temmuz'a kadar yapılabilecektir. 30 Haziran 2023 tarihinde bir tatil gününe denk geldiği için bu değişiklik yapılmıştır. Vergi borçlarıyla ilgili yapılandırma başvuruları için son tarihin 3 Temmuz olduğunu hatırlatmakta fayda vardır.