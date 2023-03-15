Cumhuriyet tarihinin en büyük Borç vergi yapılandırmasını düzenleyen kanun teklifi Resmi Gazetede yayınlanarak yürüklüğe girdi. Vatandaşlar vergi affı düzenlemesinin başvuru şartlarını ve detaylarını merak ediyorlar. Peki, Vergi affı başvurusu nereye yapılır? Vergi affı başvurusu nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandıracak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Geniş kapsamı ile milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi affı ile kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması ve uygun koşullarda ödenmesi sağlanacak Vergi affı düzenlemesi Resmi Gazetede yayınlanarak yükümlülüğe girdi. Vatandaşlar yeni düzenlemenin detayları merak ediyor. Peki, Vergi affı başvurusu nereye yapılır? Vergi affı başvurusu nasıl yapılır? Hangi borçlar yapılandıracak? Detaylar haberimizde...

VERGİ AFFI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ile veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.

VEERGİ AFFI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Vergi affına ilişkin yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenler, 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak. İlgili maddelerde yer alan azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek. Vergi affı yapılandırma başvurusu Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi üzerinden ya da e-Devlet'ten İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak ya da bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRACAK?

Düzenleme kapsamında yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.