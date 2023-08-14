Veratti kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Veratti Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Veratti ile gündem oldu. Peki, Veratti kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Veratti Galatasaray'a gelecek mi?