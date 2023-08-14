Veratti kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Veratti Galatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Veratti ile gündem oldu. Peki, Veratti kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Veratti Galatasaray'a gelecek mi?
Veratti kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Veratti Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Veratti kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Veratti Galatasaray'a gelecek mi?
VERATTİ KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?
Doğum tarihi: 5 Kasım 1992 (30 yıl yaşında), Pescara, İtalya
Şu andaki takımları: Paris Saint-Germain FC (#6 / Orta Saha), İtalya Millî Futbol Takımı (#6 / Orta Saha)
Boy: 1,65 m
Maaş: 6 milyon EUR (2016)
Marco Verratti (d. 5 Kasım 1992), İtalyan futbolcudur. Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.