Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vera Konsept Gayrimenkul 'nin halka arzına onay verdi. Vera Konsept Gayrimenkul 'nin halka arzı duyuruldu. Peki, Vera Konsept halka arz ne zaman? Vera Konsept Gayrimenkul halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? İşte detaylar…

Vera Konsept halka arz ne zaman? Vera Konsept Gayrimenkul halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görec

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 12 Ekim 2023 tarihinde Vera Konsept Santralleri İmalat Gayrimenkul ve Ticaret AŞ halka arzına onay verdi. Yatırımlarını Vera Konsept'dan yana yapmak isteyen yatırımcılar sıklıkla Vera Konsept halka arz ne zaman? Vera Konsept Gayrimenkul halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne? Vera Konsept halka arz ne zaman bitiyor? Sorularını soruyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. İşte detaylar…

VERA KONSEPT HALKA ARZ NE ZAMAN?

Vera Konsept halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

VERA KONSEPT HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Vera Konsept Gayrimenkul hissesi 15,78 TL'den halka arz olacak.

VERA KONSEPT BORSA KODU NEDİR?

Vera Konsept Gayrimenkul hissesinin sembolü henüz açıklanmadı

VERA KONSEPT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Vera Konsept Halka arz 55.000.000lot veriyor.

VERA KONSEPT EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Vera Konsept halka arz eşit dağıtım olacak.