Halka arz takip eden vatandaşlar Vera Konsept halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Vera Konsept halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Arama motorlarında ise Vera Konsept GYO halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Vera konsept halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? soruları aratıldı.

Vera Konsept halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Vera Konsept kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Vera Konsept GYO halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Vera konsept halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? sorularını merak ediyor. İşte Vera Konsept GYO alabileceğiniz bankalar!

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Vera Konsept, 25-26 Ekim tarihlerinde borsada işlem görmesi bekleniyor.

VERA KONSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Halka arz sonuçları KAP'ta şöyle açıklandı:

"İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Vera Konsept") paylarının halka arzında 18-20 Ekim 2023 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 55.000.000 TL nominal değerli payların tamamı dağıtıma konu edilerek yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Vera Konsept paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 7,8 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 2,9 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 4,0 katı talep toplanmıştır. Vera Konsept'in 867.900.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 55.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 3.878.174 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 99 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 5 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 3.878.278 adet yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %70,00, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %20,00 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10,00 olarak

gerçekleşmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında

aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Vera Konsept GYO halka arzına 1.7 milyon katılım olursa yaklaşık 23 lot (362 TL)

2.1 milyon katılım olursa yaklaşık 19 lot (299 TL)

2.5 milyon katılım olursa yaklaşık 15 lot (236 TL) verilmesi öngörülmektedir. Vera halka arz kişi başına düşecek lot sayısı bu kapsamda katılacak olan kişi sayısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

VERA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 15,78 liradan halka arz başvurusunu onayladı. Vera Konsept Gayrimenkul hissesi 15,78 TL'den halka arz olacak. Vera Konsept Halka arz 55.000.000lot veriyor. İşte Vera halka arzın yer aldığı bankalar;

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Galata Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. (Özel Bankacılık Şubeleri)

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

VERA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Vera Konsept GYO halka arzı 19-20 Ekim tarihlerinde talep toplayacak. Ayrıca Vera Konsept GYO halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Buna göre İslami hassasiyeti olan yatırımcılar için Vera Konsept GYO halka arzı uygundur.