Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VERA KONSEPT GYO halka arzına onay verdi. Bu kapsamda yatırımcılar tarafından Vera Konsept GYO halka arz kaç lot verir? Sorusu başta olmak üzere halka arz detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Vera Konsept GYO halka arz kaç lot verir? Vera halka arz kişi başına kaç lot düşer?

Vera Konsept GYO halka arz kaç lot verir? Sorusu, özellikle minimum tutar ile halka arza katılmak isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor. Vera Konsept GYO halka arz kaç lot verir? Sorusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VERA KONSEPT GYO halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı ve merak edildi. Vera Konsept GYO halka arz kaç lot verir?

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Vera Konsept GYO halka arzına 1.7 milyon katılım olursa yaklaşık 23 lot (362 TL)

2.1 milyon katılım olursa yaklaşık 19 lot (299 TL)

2.5 milyon katılım olursa yaklaşık 15 lot (236 TL) verilmesi öngörülmektedir. Vera halka arz kişi başına düşecek lot sayısı bu kapsamda katılacak olan kişi sayısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

VERA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Vera Konsept GYO halka arzı 19-20 Ekim tarihlerinde talep toplayacak. Ayrıca Vera Konsept GYO halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Buna göre İslami hassasiyeti olan yatırımcılar için Vera Konsept GYO halka arzı uygundur.