Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VERA KONSEPT GYO Teknoloji'nin halka arzına onay verdi. VERA KONSEPT GYO Teknoloji'nin halka arzı duyuruldu. İslami hassasiyeti olan yatırımcılar VERA KONSEPT GYO halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusunu araştırdı. Peki, Vera halka arz katılım endeksine uygun mu? Vera Konsept GYO halka arz helal mi, caiz mi?

VERA KONSEPT GYO halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VERA KONSEPT GYO Teknoloji'nin halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı ve merak edildi. Yatırımcılar VERA KONSEPT GYO halka arzındaki detayları internet üzerinde araştırıyor. Peki, Vera halka arz katılım endeksine uygun mu? Vera Konsept GYO halka arz helal mi, caiz mi?

VERA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Vera Konsept GYO halka arzı 19-20 Ekim tarihlerinde talep toplayacak. Ayrıca Vera Konsept GYO halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Buna göre İslami hassasiyeti olan yatırımcılar için Vera Konsept GYO halka arzı uygundur.SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 15,78 liradan halka arz başvurusunu onayladı. Vera Konsept Gayrimenkul hissesi 15,78 TL'den halka arz olacak. Vera Konsept Halka arz 55.000.000lot veriyor.

VERA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Galata Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. (Özel Bankacılık Şubeleri)

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.