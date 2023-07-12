Astroloji son zamanlarda çoğu kişinin gündeminde yer almaya başladı. Astroloji'de var olan ve artık neredeyse herkes tarafından bilinen retro kavramı sosyal medyada bilindik astrologların uyarıları nedeniyle gündemde kalıyor. Her yıl birçok kez farklı gezegenlerde retro yaşarız. Gündemde ise Venüs retrosu ne zaman 2023? Venüs retrosu ne zaman bitiyor? 2023 Venüs retrosu araması yer alıyor.

Venüs retrosu ne zaman 2023? Venüs retrosu ne zaman bitiyor? 2023 Venüs retrosu! merak edilenler arasında yer alıyor. Venüs, Güneş Sisteminde, Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sıradaki, sıcaklık bakımından da birinci sıradaki gezegendir. Peki, Venüs retrosu ne zaman 2023? Venüs retrosu ne zaman bitiyor? 2023 Venüs retrosu!

VENÜS RETROSU NE ZAMAN 2023?

Venüs retrosu 22 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Venüs retrosunda aşk, ilişkiler konuları gündeme gelir. Kişi, kendi değerlerine odaklanır. Retro dönemlerinde yeni işlere imza atmak astrologlar tarafından doğru bulunmuyor.

VENÜS GEZEGENİ NEYİ İFADE EDER?

Venüs, Güneş Sisteminde, Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sıradaki, sıcaklık bakımından da birinci sıradaki gezegendir.

Güneşe uzaklık bakımından ikinci sırada olmasına rağmen en sıcak gezegen olmasının nedeni de atmosferinin gelen güneş ışınlarının dışarı çıkmasına izin vermemesidir. Ayrıca Zühre, Çolpan veya Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Bu gezegen adını Eski Roma tanrıçası Venüs (Eski Yunan Mitolojisi'nde Afrodit)'ten almıştır. Venüs'ün astronomik sembolü ise kadınlık sembolü ile aynıdır. Venüs, kendi ekseni etrafında, Güneş Sistemi'ndeki diğer tüm gezegenlerin aksi istikametinde döner. Güneş etrafındaki dönüşünü 224.7 Dünya gününde tamamlar.

Büyüklüğü açısından Dünya ile benzerlik gösterdiğinden Dünya ile kardeş gezegen veya dünyanın ikizi olarak da bilinmektedir. Gökyüzünde Güneş'e yakın konumda bulunduğundan ve yörüngesi Dünya'nınkine göre Güneş'e daha yakın olduğundan, yeryüzünden sadece Güneş doğmadan önce veya battıktan sonra görülebilir. Bu yüzden Venüs, Akşam Yıldızı, Sabah Yıldızı veya Tan Yıldızı olarak da isimlendirilir. Çoban Yıldızı da denmektedir. Görülebildiği zamanlar, gökyüzündeki en parlak cisim olarak dikkat çeker.