Venom: Zehirli Öfke Marvel Comics karakterinin yer aldığı 2018 Amerikan süper kahraman filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Venom: Zehirli Öfke filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Venom: Zehirli Öfke oyuncuları kimler? Venom filminin konusu ne? Venom: Zehirli Öfke oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE KONUSU NEDİR?

Eddie, Anne ile birlikte güzel bir hayat geçirir. Eddie bir gün "Carlton Drake" kafayı takar. Eddie röportaj yaparken Carlton'a önemli olan sorular sorar. Carlton cevap vermeyince Eddie onu sinirlendirir ve Eddie işinden olur ve sevgilisini kaybeder. Aradan 8 ay geçtikten sonra bir gün Dr. Dora Skirth, Eddie ulaşmaya çalışır. Carlton'un kötü işler yaptığına dair ikna etmeye çalışır. Eddie başta inanmaz ama sonra intikam almak ister. Laboratuvara giderler ve Eddie'nin sokak arkadaşı Maria'yı kaçırmışlardır ve simbiyot Venom onun vücuduna geçmiştir. Eddie Maria'yı kurtarmak isterken Venom Eddie'nin vücuduna geçer.

VENOM OYUNCU KADROSU!

Tom Hardy

Michelle Williams

Riz Ahmed

Scott Haze

Jenny Slate

Melora Walters

Sope Aluko

Emilio Rivera

Jared Bankens

Ellen Gerstein