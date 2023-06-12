Sony Pictures Marvel Karakterleri Evreni ilk filmi olan Venom'un üçüncü filmi ne zaman çıkacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Venom 3 çıkış tarihi araştırılıyor. Peki, Venom 3 ne zaman çıkacak? Venom 3 fragman! Venom 3 çıktı mı? İşte detaylar...

Columbia Pictures tarafından Marvel ve Tencent Pictures ile ortaklaşa üretilen, Marvel Comics karakteri Venom'a dayanan yeni bir Amerikan süper kahraman filmidir. Başrolünde Tom Hardy'nin yer aldığı Venom 3 ne zaman çıkacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Venom 3 çıkış tarihi araştırılıyor. Peki, Venom 3 ne zaman çıkacak? Venom 3 fragman! Venom 3 çıktı mı? Detaylar haberimizde...

VENOM KONUSU NE?

Eddie, Anne ile birlikte güzel bir hayat geçirir. Eddie bir gün "Carlton Drake" kafayı takar. Eddie röportaj yaparken Carlton'a önemli olan sorular sorar. Carlton cevap vermeyince Eddie onu sinirlendirir ve Eddie işinden olur ve sevgilisini kaybeder. Aradan 8 ay geçtikten sonra bir gün Dr. Dora Skirth, Eddie ulaşmaya çalışır. Carlton'un kötü işler yaptığına dair ikna etmeye çalışır. Eddie başta inanmaz ama sonra intikam almak ister. Laboratuvara giderler ve Eddie'nin sokak arkadaşı Maria'yı kaçırmışlardır ve simbiyot Venom onun vücuduna geçmiştir. Eddie Maria'yı kurtarmak isterken Venom Eddie'nin vücuduna geçer.

VENOM OYUNCU KADROSU!

Tom Hardy

Woody Harrelson

Michelle Williams

Naomie Harris

Reid Scott

Stephen Graham

Peggy Lu

Sian Webber

Reece Shearsmith

Christopher Godwin

Brian Copeland

VENOM 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Venom 3 filminin 2024 yılının Ekim tarihinde vizyona girmesi planlanmaktadır.