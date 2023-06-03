Venezuela başkanı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son günlerde arama motorlarında sıklıkla araştırılan Venezuela başkanı kim? Venezuela cumhurbaşkanı kimdir? Venezuela müslüman mı? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Venezuela başkanı kim? merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan Venezuela başkanı kim? sorusunun yanıtı merak edilenler arasında yer alıyor. Venezuela, resmî adıyla Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti,[4] Güney Amerika'nın kuzey kıyısında yer alan bir ülkedir. Peki, Venezuela başkanı kim? Venezuela cumhurbaşkanı kimdir? Venezuela müslüman mı?

VENEZUELA BAŞKANI KİM?

Venezula başkanı Nicolás Maduro Moros'tur.

NİCOLAS MADURO MOROS KİMDİR?

Nicolás Maduro Moros (d. 23 Kasım 1962, Caracas), Venezuela Devlet Başkanı.

Eski devlet başkanlarından Hugo Chávez'in altında Ekim 2012 tarihinden itibaren Devlet Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış bir Venezuelalı politikacıdır. Chavez'in ölümünün ardından geçici başkan olarak görev yapmış, 14 Nisan 2013 günü yapılan genel seçimlerin ardından devlet başkanlığına seçilmiştir.

Devlet başkanlığı döneminde ülke yüksek enflasyon, işsizlik ve ulusal paranın değerini yitirmesi gibi sorunlarla uğraşmaktadır. Buna yanlış uygulanan ekonomi politikaları, yolsuzluk ve liyakatsız yönetimin sebep olduğu düşünülmektedir. Nicolás Maduro Moros, Caracas, Venezuela'da 23 Kasım 1962 tarihinde işçi sınıfı bir ailede doğdu.

Önde gelen bir sendika lideri olan babası Nicolás Maduro García, 22 Nisan 1989'da motorlu taşıt kazasında öldü. Annesi Teresa de Jesús Moros, Venezuela sınırındaki bir Kolombiya sınır şehri olan Cúcuta'da "Kolombiya Ulusal Sicili'ne göre, 1929 yılının Haziran ayının ilk günü doğdu.

Nicolás Maduro, 2012 yılında Hint guru Sathya Sai Baba'nın bir takipçisi olduğu ve daha önce 2005 yılında Hindistan'daki guruyu ziyaret ettiği bildirilmiş olmasına rağmen, bir Roma Katoliği olarak yetiştirilmiştir.

Irk bakımından, Maduro kendisini mestizo olarak tanımladığını söyleyerek, Amerika yerlileri ve Afrikalı halklarının mestizaje ("ırksal karışım") karışımının bir parçası olduğunu belirtmiştir. 2013 yılında yapılan bir röportajda "büyük annelerim ve dedelerim Sefarad Moro kökenli bir Yahudi idi ve Venezuela'da Katolikliğe dönüştü" diye belirtti.

Resmi olarak, Maduro solcu bir ailede doğdu, babası bir sendika lideriydi ve "Movimiento Electoral del Pueblo'nun (MEP) militan üyesiydi. Maduro, Karakas'ın batı eteklerinde işçi sınıfı bir mahalle olan Los Jardines, El Valle'de bir cadde olan Calle 14'te büyüdü. Dört kardeşin tek erkeğidir ve María Teresa, Josefina ve Anita adında üç kız kardeşi vardır