Veliaht oyuncuları ve karakterleri kim?

Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen "Veliaht", aile bağlarının karmaşık yönlerini, saklı kalan sırları, güç mücadelelerini, tutkulu aşkları ve keskin intikam duygularını merkezine alan sürükleyici kurgusuyla dikkat çekiyor. Hem derinlikli senaryosu hem de yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosuyla ekranlara damga vurması bekleniyor.

VELİAHT DİZİSİNDEKİ KARAKTERLER

Timur – Seyyar tamirci olarak hayatını sürdüren Timur, beklenmedik bir şekilde "veliaht" olma ihtimaliyle kendisini karmaşık bir hikâyenin içinde bulur.

Reyhan – Karslı ailesinin önemli isimlerinden biri olup, Timur'un hayatına tesadüflerle dahil olur.

Zülfikar Karslı – Karslı ailesinin reisi; otogarın düzeni ve büyük servetin başındaki güçlü figürdür.

Yahya – Ailenin etkili üyelerindendir ve entrikalarla örülü oyunların merkezinde yer alır.

Derya Karslı – Zülfikar'ın çocuklarından biri; aile içindeki çatışmalarda belirleyici rol oynar.

Kudret Karslı – Sert mizaçlı ama duygusal yönleriyle dikkat çeken, ailenin önemli fertlerinden biridir.

Zafer Karslı – Ailenin gözünde asıl veliaht olan kişi; Timur'un ortaya çıkışıyla aralarında büyük bir rekabet doğar.

Vezir – Aile içindeki ve otogardaki güç dengelerini etkileyen stratejik bir karakterdir.

Beyazıt – Aileye ve otogar düzenine sadık, denge unsuru sayılabilecek destekleyici bir karakterdir.

VELİAHT DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Esenler Otogarı'nda geçen büyük bir aşk hikâyesi ve aile içi güç mücadelelerini konu alan dizide, deneyimli ve genç isimler bir araya geliyor. Kadroda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

VELİAHT DİZİSİNİN KONUSU

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkan "Veliaht", Esenler Otogarı'nda geçen ve aile bağları, sırlar, iktidar, aşk ve intikam gibi temaları harmanlayan güçlü bir hikâyeye sahip. Dizide Akın Akınözü, araba tamircisi Timur karakterini canlandırırken; oyuncu, rolüne hazırlanmak için gerçek bir tamirhanede eğitim alıp araç tamirine katılıyor.

Senaryosu Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir ve Necip Güleçer tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği yapım, tanıtımlarıyla şimdiden dikkat çekmeyi başardı. Zülfikar Karslı, sağlık sorunları nedeniyle otogardaki gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından dönecek olan oğlu Zafer'e çevirmiştir. Babasından kalan borçlarla uğraşan seyyar tamirci Timur'un yolu bu sırlarla dolu ailenin içine düşer ve kendini hiç beklemediği bir şekilde Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak bulur. Bu gelişmeyle birlikte Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.