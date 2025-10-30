Veliaht CANLI izleme linki var mı?

Yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri olması beklenen Veliaht, Show TV ekranlarında Faro Yapım ve Gold Yapım ortaklığında hazırlandı. Her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanacak dizinin yeni bölümleri için izleyiciler şimdiden heyecanla geri sayıma geçti. İzleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri ise "Veliaht canlı izleme linki var mı?" sorusu oldu.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yahya, babasının tespihinin peşine düşer, Selim ile birlikte Arnavut Saim'in yanına gider. Timur, Zafer olmak ve Timur olmak arasında gidip gelirken otogarda Reyhan'a daha yakın olmaya başlar. Doğu Kapı ve Yahya arasındaki ortaklık resmiyete dökülür, imzalar atılır. Yahya bunu hep birlikte kutlamayı teklif eder, Derya'ya da bir sürprizi vardır. Cennet'in Timur'un fotoğrafını, Gülşah'ın evinde görmesiyle sır perdesi aralanmaya başlar. Yahya ve Hemşinli Davut herkesten gizli iş yapmaya başlar fakat işler planladıkları gibi gitmez. Yahya ve Timur baş başa, birbirlerini tarttıkları bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Esenler Otogarı'nda geçen dramatik hikâyeyi ekrana taşıyan "Veliaht" dizisi, deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getiriyor. Başrollerde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer ve Bora Akkaş yer alıyor. Kadroda ayrıca Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi başarılı oyuncular da bulunuyor.

VELİAHT DİZİSİ CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Veliaht, her Perşembe saat 20.00'de Show TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. İzleyiciler, diziyi televizyon üzerinden takip edebildikleri gibi, Show TV'nin resmi dijital platformları aracılığıyla da aynı anda izleme imkânına sahipler.

VELİAHT DİZİSİNİN KONUSU

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Veliaht, Esenler Otogarı'nda geçen bir aşk ve güç mücadelesini anlatıyor. Akın Akınözü'nün hayat verdiği Timur, borçlarla boğuşan bir seyyar tamircidir. Sağlığı giderek kötüleşen Zülfikar Karslı, otogardaki hâkimiyetini kaybetmeye başlayınca gözler, yurtdışında yaşayan oğlu Zafer'e çevrilir. Ancak Zülfikar'ın, beklenmedik şekilde Timur'u potansiyel veliaht olarak görmesi, aile içindeki dengeleri sarsar. Kudret, Derya, Cennet ve Zafer arasında başlayan çatışma, Reyhan'ın da dâhil olmasıyla daha karmaşık bir hal alır.

Senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

VELİAHT DİZİSİ KARAKTERLERİ

• Timur: Hayatını seyyar tamircilikle kazanan Timur, kaderin ona sunduğu veliahtlık ihtimaliyle yeni bir döneme adım atar.

• Reyhan: Karslı ailesinin öne çıkan isimlerinden biri olup Timur'un hikâyesinde kilit bir rol oynar.

• Zülfikar Karslı: Ailenin reisi, otogardaki gücüyle tanınır ancak hastalığı ilerledikçe otoritesi sarsılır.

• Yahya: Ailenin stratejik zekâsı olarak entrikaların tam merkezindedir.

• Derya Karslı: Zülfikar'ın kızı; aile içindeki güç savaşında aktif bir figürdür.

• Kudret Karslı: Sert görünümünün ardında duygusal bir karakter barındırır.

• Zafer Karslı: Gerçek varis olarak görülen Zafer, Timur'la büyük bir rekabete girer.

• Vezir: Ailenin iç dengelerinde söz sahibi, gizemli bir figürdür.

• Beyazıt: Sadakatiyle bilinen, Karslı ailesinin güvenilir destekçisidir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Veliaht'ın 4. bölümünde, Timur çalınan paraların izini sürerek planını uygulamaya koyar. Derya, babasının hastalığını öğrendikten sonra kardeşlerinden vekalet alarak yönetimi devralmaya çalışır. Yahya'nın asi kardeşi Selim'in beklenmedik gelişi, tüm Karslı ailesini şaşkına çevirir. Anneleri Gönül'ün ölüm yıl dönümü, konaktaki herkesi duygusal bir şekilde etkilerken; Zülfikar'ın Derya'nın kendisine karşı hamle yaptığını öğrenmesi, büyük bir çatışmanın fitilini ateşleyecektir.