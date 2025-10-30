Haberler

Veliaht 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Veliaht 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Show TV'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanan, Faro imzalı iddialı yapım "Veliaht", bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle ekran serüvenine başlıyor. Klişelerden uzak senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, kısa süre önce yayımlanan fragmanıyla büyük yankı uyandırmıştı. Veliaht 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni sezonun en dikkat çekici projelerinden biri olarak öne çıkan Veliaht, FARO ve Gold Yapım ortaklığıyla hayata geçirildi. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin bölümleri, her Perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanacak. Diziyi canlı olarak izlemek isteyenler için yayın bağlantısının olup olmadığı ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

VELİAHT DİZİSİNİN KONUSU

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımı Veliaht, Esenler Otogarı'nın hareketli atmosferinde geçen çarpıcı bir aile hikâyesini ve derin bir aşkı konu alıyor. Dizi, aile içinde süregelen iktidar mücadelelerini, yıllardır gizlenen sırları ve geçmişin gölgesinde şekillenen yeni hayatları izleyiciyle buluşturuyor. Sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Veliaht, güçlü hikayesiyle olduğu kadar atmosferiyle de fark yaratmayı hedefliyor.

Oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi başarılı isimler bulunuyor.

Başrolü üstlenen Akın Akınözü, "Timur" karakterine hayat veriyor. Rolüne hazırlanırken gerçek bir tamirhanede eğitim alan oyuncu, işin inceliklerini öğrenerek rolünü derinleştirmiştir.

Senaryosu Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir ve Necip Güleçer tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Hikâyede, yıllardır otogarın hâkimi olan Zülfikar Karslı'nın hastalanmasıyla birlikte ailenin geleceği belirsizleşir. Bu süreçte borçlarla boğuşan Timur'un yolu Karslı ailesiyle kesişir ve kader onu "Veliaht" ilan eder. Bu karşılaşma, aile içindeki dengeleri altüst edecek olayların başlangıcı olur.

Veliaht 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

VELİAHT 9. BÖLÜM FRAGMANI

Veliaht'ın 9. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. İzleyiciler, yeni tanıtımın ne zaman ekranlara geleceğini merakla bekliyor. Dizi takipçileri, karakterlerin kaderinde neler olacağını öğrenmek için Show TV ekranlarına odaklanmış durumda.

Veliaht 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

VELİAHT KARAKTERLERİ

• Timur – Seyyar tamirci olarak hikâyeye dâhil olur; beklenmedik bir şekilde "veliaht" olma ihtimaliyle yüzleşir.

• Reyhan – Karslı ailesinin güçlü kadınlarından biridir; Timur'un kaderini değiştirecek adımlar atar.

• Zülfikar Karslı – Ailenin reisi ve otogarın efsanevi ismidir.

• Yahya – Ailenin otoriter figürlerinden biri olup entrikaların merkezindedir.

• Derya Karslı – Zülfikar'ın kızlarından biridir; aile içi çekişmelerde önemli bir rol oynar.

• Kudret Karslı – Sert mizaçlı ama duygusal yönleri güçlü bir karakterdir.

• Zafer Karslı – Ailenin asıl varisi olarak görülür; Timur'la rekabet halindedir.

• Vezir – Hem aile içinde hem de otogar çevresinde etkili bir konumdadır.

• Beyazıt – Aileye bağlılığıyla tanınan, düzenin koruyucusu bir karakterdir.

Veliaht 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yahya, babasının tespihinin peşine düşer, Selim ile birlikte Arnavut Saim'in yanına gider. Timur, Zafer olmak ve Timur olmak arasında gidip gelirken otogarda Reyhan'a daha yakın olmaya başlar. Doğu Kapı ve Yahya arasındaki ortaklık resmiyete dökülür, imzalar atılır. Yahya bunu hep birlikte kutlamayı teklif eder, Derya'ya da bir sürprizi vardır. Cennet'in Timur'un fotoğrafını, Gülşah'ın evinde görmesiyle sır perdesi aralanmaya başlar. Yahya ve Hemşinli Davut herkesten gizli iş yapmaya başlar fakat işler planladıkları gibi gitmez. Yahya ve Timur baş başa, birbirlerini tarttıkları bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır.

VELİAHT OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi deneyimli ve genç oyuncular bir arada yer alıyor. Her biri, karakterine kattığı derinlikle hikâyenin gücünü artırıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Beyazıt'ın diyalogları izleyicileri gülümsetirken, Yahya gizlice yeni planına başlıyor. Anlaşmanın bozulmasıyla birlikte Arnavut Saim otogara geri dönerken, bu kritik duruma Vezir'in nasıl müdahale edeceği merak konusu oluyor. Timur ve Reyhan'ın gecesi beklenmedik bir kargaşaya sahne oluyor. Gecenin en gergin anında Timur'un eski sevgilisinin ortaya çıkıp onu görmesiyle, saklanan tüm sırların açığa çıkıp çıkmayacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip! Eski dostuyla buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Gebze'deki tek mucize! İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar

Gebze'de tek mucizenin gerçekleştiği anlar! Dilara böyle kurtarılmış
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.