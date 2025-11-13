Haberler

Veliaht 10. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
Güncelleme:
Show TV, yeni yayın döneminde izleyicilere farklı bir dizi atmosferi sunmaya hazırlanıyor. Faro Yapım imzasını taşıyan "Veliaht", bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Hem özgün senaryosuyla hem de dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizi, kısa süre önce yayınlanan tanıtımlarıyla büyük bir merak uyandırmıştı.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen "Veliaht", Show TV'de Faro ve Gold Yapım ortaklığıyla hayata geçirildi. Her Perşembe saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak olan yapım, yayın öncesinde dahi geniş bir hayran kitlesi edinmiş durumda. Sosyal medyada özellikle "Veliaht canlı izleme linki" aramaları hızla artarken, diziyi kaçırmak istemeyen izleyiciler heyecanla ilk bölümü bekliyor.

OYUNCU KADROSU

Veliaht, Esenler Otogarı'nın kaotik ve bir o kadar da insani atmosferinde geçen tutkulu bir aşk hikayesini ekrana taşıyor. Dizide usta oyuncularla genç kuşağın başarılı isimleri aynı projede buluşuyor. Kadroda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi güçlü isimler yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Veliaht, Esenler Otogarı'nda geçen bir aile draması ve imkânsız bir aşk hikayesini konu alıyor. Tunahan Kurt'un özgün hikayesinden uyarlanan dizinin senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk bulunuyor.

Hikâyede, otogarın güçlü ismi Zülfikar Karslı, sağlık sorunları nedeniyle geri çekilmek zorunda kalır. Tüm gözler yurtdışından dönecek olan oğlu Zafer Karslı'ya çevrilirken, tesadüf eseri bu dünyanın içine giren seyyar tamirci Timur, ailenin kaderini değiştirecek olayların fitilini ateşler. Zülfikar'ın "beklenmedik veliahtı" haline gelen Timur'un gelişiyle hem Karslı ailesi hem de Reyhan, Derya ve Kudret gibi karakterlerin hayatı kökten değişir.

VELİAHT 10. BÖLÜM

Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht, ilk bölümünden itibaren sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Her bölümde aile içindeki sırlar ve çıkar çatışmaları derinleşirken, seyirciyi yeni sürprizler bekliyor.

KARAKTERLER VE ROLLERİ

• Timur: Seyyar tamirciyken, bir anda Karslı ailesinin veliahtlık oyununa dahil olur.

• Reyhan: Güçlü bir karakterdir; kaderi Timur'la kesişir.

• Zülfikar Karslı: Ailenin lideri, otogarın hakimi ve servetin sahibi.

• Yahya: Ailenin stratejik düşünen, entrikaların merkezindeki üyesi.

• Derya Karslı: Aile mücadelesinde zekasıyla öne çıkan güçlü bir kadın figürü.

• Kudret Karslı: Sert yapısının ardında duygusal bir yön taşır.

• Zafer Karslı: Gerçek veliaht olarak görülen; Timur'la çatışma yaşar.

• Vezir: Ailenin ve otogarın gücünü şekillendiren kilit karakter.

• Beyazıt: Sadakatiyle bilinen, aile dengelerinde önemli bir yere sahiptir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Timur, Vezir ile büyük bir yüzleşme yaşar ve hem kendisini hem Reyhan'ı korumaya çalışır. Gülşah abisinin yaşadığını öğrenmesiyle gerçek ve yalan arasında savrulurken Timur'un kimliğinin açığa çıkması an meselesidir. Yahya ve Hemşinli Davut, Zülfikar'ın güvenli yollarına bir operasyon yapma planı yapar. Gönül'ün doğum günü kardeşler arasında kutlanırken Derya, hiç bilmediği, annesinin büyük sırrıyla karşı karşıya kalır. Reyhan Doğa'nın açık cezaevine geçişinde büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayken Timur'u Esenler'de büyük bir sürpriz beklemektedir.

Osman DEMİR
