Veli Eren Atay kimdir, bulundu mu? Veli Eren Atay olayı nedir?

Çeşme tatili sırasında gittiği Alaçatı'da kayboldu. Kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Veli Eren Atay'ın ailesi, oğullarının başına kötü bir şey gelmiş olmasından endişe ediyor. Veli Eren Atay kimdir, bulundu mu?

VELİ EREN ATAY KİMDİR, BULUNDU MU?

İzmir'in Çeşme ilçesine arkadaşlarıyla eğlenmek için Alaçatı'ya giden Veli Eren Atay'dan (19) 1haber alınamıyor. En son bir minibüs şoförü tarafından, yanında kişiyle yolda yürürken görülen Atay'ın babası Mehmet Atay (48), oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirterek, görenlerden ya da yerini bilenlerden yardım istedi.

VELİ EREN ATAY SON DURUM NE?

Marangoz Mehmet Atay ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay (45) çiftinin iki erkek çocuğundan büyüğü olan ve bir diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da bir grup arkadaşıyla buluşmak için öğlen saatlerinde Karşıyaka'daki evinden Çeşme'ye gitti. Atay, aynı gün akşam arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı.

Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı. Atay, en son 16 Temmuz'da saat 19.00 sıralarında bir minibüs şoförü tarafından yanında bir kişiyle Alaçatı ilçe merkezine yürürken görüldü. En son annesi ile 16 Temmuz saat 01.30'da telefon görüşmesi gerçekleştiren Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi.

Ancak Atay'dan bir daha haber alınamadı. Oğullarının hayatından endişe eden Mehmet - Ebru Atay çifti, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu.

'TELEFONUNU KAYBETTİĞİNİ VE ONU ARADIĞINI SÖYLEMİŞ'

Oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirten Mehmet Atay, "Oğulum arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından 04.00'te arkadaşlarından sonra ayrılıp, 2-3 kilometre mesafedeki Delikli Koy'a gidiyor. Orada Çeşme'ye beraber gittiği arkadaşları değil de başka arkadaşlarıyla karşılaşıyor. Oğluma, 'Ne yapıyorsun' diye sormuşlar. Telefonunu kaybettiğini ve onu aradığını söylemiş. Arkadaşları da aramasına yardım etmiş. Ancak, onlarda ilerleyen saatlerde, 'Eve dönmemiz gerekiyor' diyerek, yanından ayrılmışlar.

Oğulum telefonunu aramaya devam etmiş. Saat 08.00 gibi oğlum burada uyuyakalmış. Biri görüp, 'Burası güneş, gölge bir yere geç' diye, uyarmış. Bunun üzerine kalkıp, halk plajının bulunduğu alana geçmiş. Plajdaki bir abimizden su istemiş. Bu kişi su vermiş biraz da yanındaki cipsten ikram etmiş. Oğlum cipsin yanında asitli meşrubatları çok sever. 'Meşrubat yok mu' diye sormuş. Olmadığını öğrenince teşekkür edip, ayrılmış. Oğlumun ayrılmasından hemen sonra o kişi durumunun iyi olmadığını düşünerek 155'i aramış. Sarhoş olabilir diye düşünüyorum. Bu kişi polisi ararken oğlum oradan uzaklaşmış. Saat 19.00 gibi Alaçatı'da görev yapan bir minibüs şoförü oğlumu görüyor. En son gören de bu minibüs şoförü. Oğlumun yanında kişi daha varmış. Belki binerler diye yanlarında durmuş. Ancak binmemişler" dedi.

Oğullarının ortadan kaybolduğu günden bu yana çok yıprandıklarını belirten Atay, "Tüm yakınlarımız, akrabalarımı perişan halde. Oğlumun, hiçbir sıkıntısı, sorunu yoktu. Bir yere gideceksek, beraber gidip eğlenirdik. Daha önce de Çeşme'ye gitmişliği vardı. Ancak vakitlice dönerdi. Endişeliyiz. haber'>Haber alamıyoruz. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Gören ya da yerini bilen varsa lütfen en yakın güvenlik güçlerine bildirsin" diye konuştu.

MÜGE ANLI'YA BAŞVURDULAR

Veli Eren Atay, Çeşme tatili sırasında gittiği Alaçatı'da kayboldu. Yaklaşık 53 gündür kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Veli Eren Atay'ın ailesi, oğullarının bulunması için Müge Anlı ekibinden yardım istedi. Programa bağlanan görgü tanıkları Atay'ın kendinde olmadığını söyledi.

Aile, Atay'ın yasaklı madde kullandığını kaybından sonra öğrendiklerini söyledi.