Geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybettiği açıklanan Veli Andaç Durak kimdir? Sorusu merak ediliyor. Eski Milletvekili Veli Andaç Durak kimdir? Sorusu, Veli Andaç Durak'ın hayatını kaybetmesinin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Veli Andaç Durak kimdir, neden öldü? Eski Milletvekili Veli Andaç Durak kimdir?

Bir dönem Milletvekili olarak görev yapan Veli Andaç Durak'ın hayatını kaybetmesinin ardından bu konu gündeme geldi ve birçok kişi Veli Andaç Durak kimdir, neden öldü? Eski Milletvekili Veli Andaç Durak kimdir? Gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Veli Andaç Durak kimdir, neden öldü? Eski Milletvekili Veli Andaç Durak kimdir?

VELİ ANDAÇ DURAK KİMDİR?

Veli Andaç Durak (d. 1940, Karaisalı, Adana, Türkiye), Türk siyasetçidir.

İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. YSE 6. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şefliği, Adana Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Bölge Müdürlüğü, XIX., XX. Dönem Adana Milletvekilliği ile TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aytaç Durak'ın kardeşidir.

VELİ ANDAÇ DURAK NEDEN ÖLDÜ?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 19. ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak görev yapan Veli Andaç Durak'ın hayatını kaybettiğini duyurarak başsağlığı mesajı yayınladı. Henüz ölüm nedenine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.