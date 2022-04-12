Velet - Sitemkar sözleri! 'Sitemkar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
- Güncelleme:
Ünlü rapçi Velet'in yeni şarkısı Sitemkar Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 170 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sitemkar sözleri nedir? Velet-Sitemkar şarkı sözleri nelerdir? İşte detaylar...
Sözleri Velet'e, beat-mix-maxtering'i Kalifor'a ait olan Sitemkar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
VELET - SİTEMKAR SÖZLERİ
Sitemkarım
Düştü başım önüme
Ne kadar yakınım ölüme
Bilsen inanmazsın
***
Yaşımdan mıdır yoksa ellerimden mi
Yaşlandığımı anlamam çok sürer mi
***
Seninmiş bu dünya
Ben senin dünyanı sevmek için direttim
Sürgün etti şehrim
Kötüden iyide değilim
İçtim içtim
Uyudum kalktım içtim
Pandemi den bezdim
***
Her gün aynı bazen dünden de beter günüm
Kimsin sen kimsin bana veriyorsun hüküm
Dünyanın bütün yükü omzumdaymış gibi
Değil ama öyle gibi
***
Sitemkarım
Düştü başım önüme
Ne kadar yakınım ölüme
Bilsen inanmazsın
***
Yaşımdan mıdır yoksa ellerimden mi
Yaşlandığımı anlamam çok sürer mi
***
Yapma, yorma herşey olacağına varacak
Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek
Yapma, yorma herşey olacağına varacak
Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek
Yapma, yorma herşey olacağına varacak
Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek
Yapma, yorma herşey olacağına varacak
Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek
***
Öyle bıktım kendimden
Daha güzelim sessizken
Tanırsın insanlığı insan olabildiysen
***
Ağlayacak mısın ardımdan
Ya kaçmak istesem korkumdan
Zaten huzur yok
Üstüme gelme bu yoklukta
***
Zaten huzur yok
Arasam da bana vakti yok
Sigaram geceyi avutuyor
Üşüdüm geceler acımıyor
***
Bu gece şişenin dibi kayıp
Ne yaptım ne ettim herşey ayıp
Ben insan olmaktan usandım
Kendimden öte herşeyi sayıp
***
Gördüm gezdim neydim kimdim
Yanıldım eyvah yanıldım eyvah
Gördüm gezdim neydim kimdim
Yenildim eyvah yenildim eyvah
***
Sitemkarım
Düştü başım önüme
Ne kadar yakınım ölüme
Bilsen inanmazsın
***
Yaşımdan mıdır yoksa ellerimden mi
Yaşlandığımı anlamam çok sürer mi
***
Yapma, yorma herşey olacağına varacak
Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek
Yapma, yorma herşey olacağına varacak
Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek
Yapma, yorma herşey olacağına varacak
Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek
Yapma, yorma herşey olacağına varacak
Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek
***
(Yapma, yorma herşey olacağına varacak
Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek
Yapma, yorma herşey olacağına varacak
Gün gelecek yüz gülecek)