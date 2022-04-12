Velet - Sitemkar sözleri! 'Sitemkar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Sözleri Velet'e, beat-mix-maxtering'i Kalifor'a ait olan Sitemkar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

VELET - SİTEMKAR SÖZLERİ

Sitemkarım

Düştü başım önüme

Ne kadar yakınım ölüme

Bilsen inanmazsın

***

Yaşımdan mıdır yoksa ellerimden mi

Yaşlandığımı anlamam çok sürer mi

***

Seninmiş bu dünya

Ben senin dünyanı sevmek için direttim

Sürgün etti şehrim

Kötüden iyide değilim

İçtim içtim

Uyudum kalktım içtim

Pandemi den bezdim

***

Her gün aynı bazen dünden de beter günüm

Kimsin sen kimsin bana veriyorsun hüküm

Dünyanın bütün yükü omzumdaymış gibi

Değil ama öyle gibi

***

Sitemkarım

Düştü başım önüme

Ne kadar yakınım ölüme

Bilsen inanmazsın

***

Yaşımdan mıdır yoksa ellerimden mi

Yaşlandığımı anlamam çok sürer mi

***

Yapma, yorma herşey olacağına varacak

Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek

Yapma, yorma herşey olacağına varacak

Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek

Yapma, yorma herşey olacağına varacak

Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek

Yapma, yorma herşey olacağına varacak

Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek

***

Öyle bıktım kendimden

Daha güzelim sessizken

Tanırsın insanlığı insan olabildiysen

***

Ağlayacak mısın ardımdan

Ya kaçmak istesem korkumdan

Zaten huzur yok

Üstüme gelme bu yoklukta

***

Zaten huzur yok

Arasam da bana vakti yok

Sigaram geceyi avutuyor

Üşüdüm geceler acımıyor

***

Bu gece şişenin dibi kayıp

Ne yaptım ne ettim herşey ayıp

Ben insan olmaktan usandım

Kendimden öte herşeyi sayıp

***

Gördüm gezdim neydim kimdim

Yanıldım eyvah yanıldım eyvah

Gördüm gezdim neydim kimdim

Yenildim eyvah yenildim eyvah

***

Sitemkarım

Düştü başım önüme

Ne kadar yakınım ölüme

Bilsen inanmazsın

***

Yaşımdan mıdır yoksa ellerimden mi

Yaşlandığımı anlamam çok sürer mi

***

Yapma, yorma herşey olacağına varacak

Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek

Yapma, yorma herşey olacağına varacak

Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek

Yapma, yorma herşey olacağına varacak

Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek

Yapma, yorma herşey olacağına varacak

Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek

***

(Yapma, yorma herşey olacağına varacak

Gün gelecek yüz gülecek gün gelecek yüz gülecek

Yapma, yorma herşey olacağına varacak

Gün gelecek yüz gülecek)

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