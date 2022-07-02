Velet - Sazımı Duvara Astım sözleri! 'Sazımı Duvara Astım' şarkı sözleri nelerdir?

Velet - Sazımı Duvara Astım şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Velet'e aittir.

SAZIMI DUVARA ASTIM SÖZLERİ

Aslana yuvasında kıydınız

Kaç parçaya bölüp kaça saydınız

Deformasyon, samimiyet yoksunu

Boşuna arayıp duruyor karakter yoksun

***

Ama boşmuş, dolu kitaplar

Herkes yazar olur ama iki şart var

Bir yaşamak var yaşanan yazılmakta

İki bunu duyup hayal ürünü yazmakta

***

Şimdi es ver sonra es gel

Esmene engel olanı ez gel

Egonu yesin sümüklü böcekler

Eli silah tutmamış bebekler döndüğüm yolu emekler.

***

(sonra) basamak atalım

Gel cehennemin dibine bi masa kuralım

Bi b*k görmedik kara günümü yazayım

Benim adımı taşlara da büyük kazıyın

***

Zor mu, olayı buydu

Zoru başarmanın sonucu hepsi oydu

Duruşumu satmam ama kelepçe vuruldu dile

seçim yapmak zorunda bırakıldım yine niye bu rant

***

niye bu s*dik yarışı

cebim para doluyor bu garibanın savaşı

alayına kapı kapalı ve s**iyim barışı

21 de öldürdüğünüz o veletin yaşı

***

bi ben mi yandım

sazımı duvara bi ben mi astım

notalara düşürüyo beni sevda

sen bu yüzden beni toy sandın

***

bi ben mi yandım

sazımı duvara bi ben mi astım

notalara düşürüyo sevda

sen bu yüzden beni toy sandın

***

bi ben mi yandım

sazımı duvara bi ben mi astım

notalara düşürüyo sevda

sen bu yüzden beni toy sandın

***

bi çınar ağacı

dalına düşen kör onu yuva sandı

düştü yüzü omzuma ve yükü kaldı

güzelliklerin bi tek adı kaldı

***

düştüm çamur oldu bu yüz göz

kaç kez küstüm oldular yüz göz

benim ömrüm sen kaç kara gün gördün

kaç kere öldün

***

kırıp çevir içip delir

götünle içiyorsan dostluğun mühim değil

bu yüzden düş gözden omuzumdan düştün çoktan

yok yere bozulur dostluklar

***

biraz daha sabır dedim

biraz daha kalır dedim

yine dualarım avucuma yapışır

küçük bi düşünce koca kafamı karıştırır

***

paranoyaklık yok değil derdim aslında

daha da büyük aslında

öz geçmiş kara kara kara gün kara

kara herşey beynimde kara

***

bi ben mi yandım

sazımı duvara bi ben mi astım

notalara düşürüyo beni sevda

sen bu yüzden beni toy sandın

***

bi ben mi yandım

sazımı duvara bi ben mi astım

notalara düşürüyo sevda

sen bu yüzden beni toy sandın

***

bi ben mi yandım

sazımı duvara bi ben mi astım

notalara düşürüyo sevda

sen bu yüzden beni toy sandın