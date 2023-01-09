Velet - Sar Beni sözleri! 'Sar Beni' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Rapçi Velet'in yeni şarkısı Sar Beni, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Velet - Sar Beni şarkı sözleri nelerdir? Velet - Sar Beni sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Velet - Sar Beni şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Velet'e aittir, beat ise Berk Kirtiş'e aittir. Sözler haberimizde...

VELET - SAR BENİ ŞARKI SÖZLERİ

İstersen bulutlara

Ulaşılmaz hudutlara

Güzelleştirelim mi istanbulu sokaklarda

Bi bakış bi yetki

Bu derdi bi tek sen mi çektin diyen gözlerinden aldım yetki

Gücümde yetti

İçimde sevgi tenime değdiği anda tepki verdi

Bakışların nasıl bir yerdi

Doğallık abidesi, güzellik meşalesi

Acele yok daha dur zaman çok

Yazıyo gök güzel kalır

Güven yanımdadır

Huzur adındadır

Bir kaç gün dokunmasan bir tarafım yarım kalır

Teste koymuş irademi

Yapma zaman bizle yarıştadır

***

Karanlık çöktü yüreğime fırtına düştü

Yanına geldim sar beni

***

Karanlık çöktü yüreğime fırtına düştü

Yanına geldim sar beni

Koynuna al beni

Sorma zaten yorgunum

Karanlık çöktü yüreğime fırtına düştü

Yanına geldim sar beni

Koynuna al beni

Sorma zaten yorgunum

***

Esas ve harbi

Saf bi esans

Dilinden anlamak için beladanaldım seans

Zarrafın insanlığı anlamsız onca lisans

Ben senden önce aşka verdim zaten son bi şans

Tanırsın kendini şarkıların sözünden

Öyle sev ki beni sakınayım seni gözümden

Ödün vermem hakarete gelirsen

İkinci bi şansın olmaz bir gün beni geçersen

***

Karanlık çöktü yüreğime fırtına düştü

Yanına geldim sar beni

***

Karanlık çöktü yüreğime fırtına düştü

Yanına geldim sar beni

Koynuna al beni

Sorma zaten yorgunum

Karanlık çöktü yüreğime fırtına düştü

Yanına geldim sar beni

Koynuna al beni

Sorma zaten yorgunum