Velet - Sar Beni sözleri! 'Sar Beni' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Rapçi Velet'in yeni şarkısı Sar Beni, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Velet - Sar Beni şarkı sözleri nelerdir? Velet - Sar Beni sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Velet - Sar Beni şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Velet'e aittir, beat ise Berk Kirtiş'e aittir. Sözler haberimizde...
VELET - SAR BENİ ŞARKI SÖZLERİ
İstersen bulutlara
Ulaşılmaz hudutlara
Güzelleştirelim mi istanbulu sokaklarda
Bi bakış bi yetki
Bu derdi bi tek sen mi çektin diyen gözlerinden aldım yetki
Gücümde yetti
İçimde sevgi tenime değdiği anda tepki verdi
Bakışların nasıl bir yerdi
Doğallık abidesi, güzellik meşalesi
Acele yok daha dur zaman çok
Yazıyo gök güzel kalır
Güven yanımdadır
Huzur adındadır
Bir kaç gün dokunmasan bir tarafım yarım kalır
Teste koymuş irademi
Yapma zaman bizle yarıştadır
***
Karanlık çöktü yüreğime fırtına düştü
Yanına geldim sar beni
***
Karanlık çöktü yüreğime fırtına düştü
Yanına geldim sar beni
Koynuna al beni
Sorma zaten yorgunum
Karanlık çöktü yüreğime fırtına düştü
Yanına geldim sar beni
Koynuna al beni
Sorma zaten yorgunum
***
Esas ve harbi
Saf bi esans
Dilinden anlamak için beladanaldım seans
Zarrafın insanlığı anlamsız onca lisans
Ben senden önce aşka verdim zaten son bi şans
Tanırsın kendini şarkıların sözünden
Öyle sev ki beni sakınayım seni gözümden
Ödün vermem hakarete gelirsen
İkinci bi şansın olmaz bir gün beni geçersen
***
Karanlık çöktü yüreğime fırtına düştü
Yanına geldim sar beni
***
Karanlık çöktü yüreğime fırtına düştü
Yanına geldim sar beni
Koynuna al beni
Sorma zaten yorgunum
Karanlık çöktü yüreğime fırtına düştü
Yanına geldim sar beni
Koynuna al beni
Sorma zaten yorgunum