Velet - Marmara sözleri! 'Marmara' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Rapçi Velet'in yeni şarkısı Marmara, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Velet - Marmara sözleri nelerdir? Velet - Marmara şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Velet - Marmara şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Velet'e aittir.

MARMARA SÖZLERİ

Zaman seni bana getirir sandım

Bekledim bekledim beklemekten usandım

Sana zarar gelmesin diye kendimi kanattım

kapattım kapattım kapattıkça yol aldım

***

Kimse sana benden başka bir dert vermesin

Duam tutar bilirsin kimse ben gibi sevmesin

***

Ben Marmara'nın sularında İstanbul'un boğazında

Yutkunmayı unutmuş bir aşkın kursağında

Her hikaye biter kalem yazarım tutsağımda

İnanmadığın o sevgi var ya artık kutsalımda

***

Ben Marmara'nın sularında İstanbul'un boğazında

Yutkunmayı unutmuş bir aşkın kursağında

Her hikaye biter kalem yazarım tutsağımda

İnanmadığın o sevgi var ya artık kutsalımda

***

Odamdayım köşemdeyim atarım zehri yakarım geçmişi

Bilirim neyse ki bakarken ona bakamaz ben gibi

Ararım aklıma denk değişir odamın renkleri

Çöpe at yazdıklarımı sıfırdan açıyor mu defteri

***

Görürsün gününü geçince günler insan buna nasıl kader der

Öldüğün günden gülüm günüm nasıl geçer

Gamzelerin, kalem kaşın, bana ait olan bakışların

Boşmuş savaşların

***

Ben Marmara'nın sularında İstanbul'un boğazında

Yutkunmayı unutmuş bir aşkın kursağında

Her hikaye biter kalem yazarım tutsağımda

İnanmadığın o sevgi var ya artık kutsalımda

***

Ben Marmara'nın sularında İstanbul'un boğazında

Yutkunmayı unutmuş bir aşkın kursağında

Her hikaye biter kalem yazarım tutsağımda

İnanmadığın o sevgi var ya artık kutsalımda