Velet - Marmara sözleri! 'Marmara' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Rapçi Velet'in yeni şarkısı Marmara, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Velet - Marmara sözleri nelerdir? Velet - Marmara şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Velet - Marmara şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Velet'e aittir.
MARMARA SÖZLERİ
Zaman seni bana getirir sandım
Bekledim bekledim beklemekten usandım
Sana zarar gelmesin diye kendimi kanattım
kapattım kapattım kapattıkça yol aldım
***
Kimse sana benden başka bir dert vermesin
Duam tutar bilirsin kimse ben gibi sevmesin
***
Ben Marmara'nın sularında İstanbul'un boğazında
Yutkunmayı unutmuş bir aşkın kursağında
Her hikaye biter kalem yazarım tutsağımda
İnanmadığın o sevgi var ya artık kutsalımda
***
Ben Marmara'nın sularında İstanbul'un boğazında
Yutkunmayı unutmuş bir aşkın kursağında
Her hikaye biter kalem yazarım tutsağımda
İnanmadığın o sevgi var ya artık kutsalımda
***
Odamdayım köşemdeyim atarım zehri yakarım geçmişi
Bilirim neyse ki bakarken ona bakamaz ben gibi
Ararım aklıma denk değişir odamın renkleri
Çöpe at yazdıklarımı sıfırdan açıyor mu defteri
***
Görürsün gününü geçince günler insan buna nasıl kader der
Öldüğün günden gülüm günüm nasıl geçer
Gamzelerin, kalem kaşın, bana ait olan bakışların
Boşmuş savaşların
***
Ben Marmara'nın sularında İstanbul'un boğazında
Yutkunmayı unutmuş bir aşkın kursağında
Her hikaye biter kalem yazarım tutsağımda
İnanmadığın o sevgi var ya artık kutsalımda
***
Ben Marmara'nın sularında İstanbul'un boğazında
Yutkunmayı unutmuş bir aşkın kursağında
Her hikaye biter kalem yazarım tutsağımda
İnanmadığın o sevgi var ya artık kutsalımda