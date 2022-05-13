Velet - Aşk Sadece Anlayana sözleri! 'Aşk Sadece Anlayana' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

Velet - Aşk Sadece Anlayana şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Velet'e aittir. Beat ise Kalifor'a aittir. İşte sözler...

VELET - AŞK SADECE ANLAYANA ŞARKI SÖZLERİ

Aynalara, aşk sadece anlayana

Güzel gözlüm sen bi yana

Dünya senin manzaranda

Cenneti tadarım boynunda

Sır koynunda

Ses yapmam uyuduğunda

Tüm kokunu soluduğumda

Omuzumda yeni güne göz açınca

Ne zaman duruldu

Umut kaç kere kırılır

Sen kaç kere duydun

Bi insan kaç kere yıkılır

Hayli bi vakit alacak

Zemin alçak uç burdan

Buralar alev alacak

Kaç kurtar kendini benden

Zihnim ruhunu esir alacak

Hani saçını toplarken, laflarken

Nasıl hep girer aklıma gün boyu

Off uykum kaçtı bana sor

Yine içim gidiyor yanımda günü geçiyor

Takvimde yapraklar düşmezken

Sen niye yüzünü düşürdün gülüm

Rüyalarını büyütür en güzel anılar

Boşver öldük zaten

En güzeline döndük madem

Gel gidelim gördük zaten en kötüsünü

Önüme dünyayı ser

Tadı tuzu yok sen yokken

nefes alamıyorum Elin tendeyken

Daha güzeli mi var senden

Aynalara, aşk sadece anlayana

Güzel gözlüm sen bi yana

Dünya senin manzaranda

Cenneti tadarım boynunda

Sır koynunda

Ses yapmam uyuduğunda

Tüm kokunu soluduğumda

Omuzumda yeni güne göz açınca

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