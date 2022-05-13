Velet - Aşk Sadece Anlayana sözleri! 'Aşk Sadece Anlayana' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

Velet - Aşk Sadece Anlayana sözleri! 'Aşk Sadece Anlayana' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Rapçi Velet'in yeni şarkısı "Aşk Sadece Anlayana" Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 200 bin izlenmeyi ve 30 bin beğeniyi geçti. Şarkı Youtube trendler listesine girdi. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Aşk Sadece Anlayana sözleri nelerdir? Aşk Sadece Anlayana rap sözleri nelerdir? İşte detaylar...
Velet - Aşk Sadece Anlayana şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Velet'e aittir. Beat ise Kalifor'a aittir. İşte sözler...
VELET - AŞK SADECE ANLAYANA ŞARKI SÖZLERİ
Aynalara, aşk sadece anlayana
Güzel gözlüm sen bi yana
Dünya senin manzaranda
Cenneti tadarım boynunda
Sır koynunda
Ses yapmam uyuduğunda
Tüm kokunu soluduğumda
Omuzumda yeni güne göz açınca
Ne zaman duruldu
Umut kaç kere kırılır
Sen kaç kere duydun
Bi insan kaç kere yıkılır
Hayli bi vakit alacak
Zemin alçak uç burdan
Buralar alev alacak
Kaç kurtar kendini benden
Zihnim ruhunu esir alacak
Hani saçını toplarken, laflarken
Nasıl hep girer aklıma gün boyu
Off uykum kaçtı bana sor
Yine içim gidiyor yanımda günü geçiyor
Takvimde yapraklar düşmezken
Sen niye yüzünü düşürdün gülüm
Rüyalarını büyütür en güzel anılar
Boşver öldük zaten
En güzeline döndük madem
Gel gidelim gördük zaten en kötüsünü
Önüme dünyayı ser
Tadı tuzu yok sen yokken
nefes alamıyorum Elin tendeyken
Daha güzeli mi var senden
Aynalara, aşk sadece anlayana
Güzel gözlüm sen bi yana
Dünya senin manzaranda
Cenneti tadarım boynunda
Sır koynunda
Ses yapmam uyuduğunda
Tüm kokunu soluduğumda
Omuzumda yeni güne göz açınca