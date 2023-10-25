Vejetaryen burger tarifi! 24 Ekim MasterChef Vejetaryen burger nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en lezzetli vejetaryen burgeri yapmak için kıyasıya yarıştı. Burger severlerin denemesi gereken vejetaryen burger, ağızda dağılan kıvamıyla özel bir lezzet seçeneği sunuyor. Peki, vejetaryen burger nasıl yapılır ve nelere dikkat edilir? İşte evde klasik vejetaryen burger yapımı ve MasterChef'te yapılan en güzel vejetaryen burger tarifi.

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Vejetaryen burger hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Vejetaryen burger hazırladı. Peki, Vejetaryen burger nedir? Vejetaryen burger nasıl yapılır? Vejetaryen burger nedir?

VEJETARYEN BURGER TARİFİ!

Vejetaryenlik hayvan etlerinden uzak durmayı seçen bir yaşam tarzıdır. Ancak bu, lezzetten feragat etmek anlamına gelmiyor. Vejetaryen bir yaşam tarzını sürdüren kişiler, yemeklerin tadını çıkarabilir ve hatta klasik fast food tarifelerini bile özleyebilir. İşte tam bu noktada, lezzetli vejetaryen bir burger tarifi devreye girer. 20239272130337.jpeg

2.Malzemeler

1 su bardağı nohut tutulur

1 su bardağı çiğ tam buğday

1 soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı köri

1 çay miktarı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Taze bitkiler (marul, domates, soğan)

Tahin sos

Ekmeğiniz (tercihen tam buğday)

3. Yapılışı

1. Bu tarife ayrılmadan önce çiğ tam buğdayı bir gece önceden ıslatmayı unutmayın. Bir değişen buğdayı koyun ve üzerini kapatacak kadar su ilave edip bir gece boyunca ıslatın. Buğdayı haşlamak için tekrar su ekleyin ve kaynatmaya bırakın. Daha sonra 15-20 dakika kadar haşlayın. Buğday yumuşamalı ancak ezilmemelidir.

2. Soğanı ve sarımsağı ince ince tedavi edilir. Bir tavada zeytinyağını büyütmek ve soğanı ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Ardından sarımsağı ekleniyor ve birkaç dakika daha kavurun.

3. Haşlanmış nohutları rondodan geçirin veya ezin. Büyük bir kaseye nohutları, kavurduğunuz soğanları ve sarımsakları ekleyin. Daha sonra buğdayı ekleyin ve iyice karıştırın. Baharatları (tuz, kimyon, köri, pul biber, karabiber) ve rendelenmiş limon kabuğunu da ekleyin.

4. Malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra harcınızı 30 dakika kadar dinlendirin. Bu, burgerlerinizi daha kolay yapılandırmanız için önemlidir.

5. Dinlenme sona ermesiyle, harcınızı alıp ellerinizle burger biçimlerini verin. Daha sonra bir tavada zeytinyağını işletmek ve burgerleri her iki tarafta da kızarana kadar dayanamazsınız.

6. Son olarak ekmeğinizi hazırlayın. Tercihen tam buğday ekmeğinin kullanılması önerilir. Ekmeğin içine tahin sosunu serbest bırakma ve dağıtımleri (marul, domates, soğan) ekleyin. Pişen burger ekmeklerini tamamlayın ve afiyetle yiyin!

4. Sonuç

Bu vejetaryen burger tarifi, eti özleyen vejetaryenler için mükemmel bir alternatiftir. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir burger yapılmasını sağlar. Bu tarif, evde sağlıklı yapabileceğiniz hızlı sağlıklı yemeklerden sadece biridir. Yaratıcı olun, çeşitli malzemeleri birleştirerek bu tarifi istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Afiyet olsun!