Vegemite nedir, nasıl bir ürün? Vegemite nerelerde kullanılır? Vegemite hangi ülkeye ait? Vegemite acı mı, ekşi mi?

Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyununda şefler Vegemite ürünü ile yemek yapılmasını istedi. Yarışmacılar Vegemite ile birbirinden farklı yemekler yaptı. İzleyiciler, Vegemite nedir, nasıl bir ürün? Vegemite hangi ülkeye ait? Vegemite acı mı, ekşi mi? merak etti. İşte detaylar...

Avustralya'nın dünyaca ünlü ürünlerinden olan Vegemite nedir, nerelerde kullanılır merak ediliyor. İşte hakkında bilgiler...

VEGEMİTE NEDİR?

Vegemite çeşitli sebze ve baharat katkı maddeleri ile kalan bira mayası ekstraktından yapılan marmayt tipli kalın, siyah bir Avustralya besin yayılımıdır. 1922'de Melbourne, Victoria, Avustralya'da Cyril Percy Callister tarafından geliştirildi. Vegemite markası, Ocak 2017'ye kadar Mondelez (eski adıyla Kraft Foods Inc.) tarafından sahip olundu, Bega'dan sonra tam Avustralya mülkiyeti için Avustralya Bega Peynir grubu tarafından 460.000.000 ABD Doları (2018'de yaklaşık 470.000.000 ABD Doları'na eşdeğer) anlaşma ile satın alındı. Sandviçler, kızarmış ekmekler, krepler ve kraker bisküvilerin yanı sıra hamur işleri için dolgu malzemesi olarak da yayılan Vegemite, İngiliz Marmiti, Yeni Zelanda Marmiti, Avustralya Promitesi, MightyMite, AussieMite, OzEmite, Alman Vitam-R ve Swiss Cenovis'e benzer. Vegemite tuzlu, hafif acı, malt ve glutamat bakımından zengin - küp bulyona benzer bir umami aroması veriyor. Vegan, koşer ve helaldir.