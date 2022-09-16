(Vefat ettiğinde cebinde, diş fırçasını...) Kim Milyoner Olmak İster 16 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
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16 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Vefat ettiğinde cebinde, diş fırçasını sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunamayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir?...) Kim Milyoner Olmak İster 16 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Vefat ettiğinde cebinde, diş fırçasını sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunamayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 16 EYLÜL CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU
Vefat ettiğinde cebinde, diş fırçasını sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunamayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir?
A-) Cahit Sıtkı Tarancı
B-) Edip Cansever
C-) Orhan Veli Kanık
D-) Cemal Süreya
Doğru Cevap : -